CrediaBank: Ξεκινά σήμερα η ΑΜΚ - Στα 0,8 ευρώ η τιμή διάθεσης

Ξεκινά σήμερα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως 300 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης μέχρι 375.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,05 εκάστη, με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά Νέα Μετοχή.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, τόσο η Διεθνής Προσφορά όσο και η Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθούν παράλληλα και θα διαρκέσουν τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 30.03.2026 έως και την 1.04.2026. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι ίδια για τη Δημόσια Προσφορά και τη Διεθνή Προσφορά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της τράπεζας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Εταιρεία») στην από 29.03.2026 συνεδρίασή του, δυνάμει εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 27.03.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των €18.750.000, με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των €300.000.000 μέσω έκδοσης μέχρι 375.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €0,05 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με τιμή διάθεσης €0,80 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών (μέχρι ποσού €281.250.000, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου) θα πιστωθεί στον λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

(β) Ο τελικός αριθμός των Nέων Mετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δια της Tιμής Διάθεσης. και το τελικό ονομαστικό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία (των €0,05 ανά Νέα Μετοχή).

(γ) Ότι οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν: (i) στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές (κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και του Παραρτήματος ΙΙ του Ν. 4514/2018), μέσω δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Δημόσια Προσφορά»), διάρκειας τριών (3) εργάσιμων ημερών, και (ii) εκτός Ελλάδας, με ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, η οποία δεν συνιστά δημόσια προσφορά, και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των ισχυουσών εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου κατά τον Κανονισμό και τη λοιπή εφαρμοζόμενη νομοθεσία (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

(δ) Ότι η Διεθνής Προσφορά και η Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθούν παράλληλα και θα διαρκέσουν τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 30.03.2026 έως και την 1.04.2026. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι ίδια για τη Δημόσια Προσφορά και τη Διεθνή Προσφορά.

(ε) Την παροχή δικαιώματος κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους, στο κλείσιμο της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις

30.03.2026, μετόχους της Εταιρείας (η «Ημερομηνία Καταγραφής» και, οι εν λόγω μέτοχοι, οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους αμετάβλητο σε σχέση με το ποσοστό που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι με αναλογία 0,23176583713304 Νέες Μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή (η «Προνομιακή Κατανομή»), εφόσον συμμετάσχουν σχετικώς στη Δημόσια Προσφορά («Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής»).

Ο αριθμός Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Σε περίπτωση κλασματικών Νέων Μετοχών κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής, θα γίνεται στρογγυλοποίηση στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό. Σημειώνεται ότι το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής δεν αποτελεί δικαίωμα προτίμησης υπό την έννοια του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, και δεν υπόκειται σε διαπραγμάτευση ή μεταβίβαση, με οποιονδήποτε τρόπο.

(στ) Την εξουσιοδότηση ορισμένων στελεχών της Εταιρείας όπως ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο/η καθένας/καθεμία, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Νέες Μετοχές, την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, τη διαδικασία συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά και την άσκηση του Δικαιώματος

Προνομιακής Κατανομής θα περιλαμβάνονται στο έγγραφο που θα δημοσιευτεί από την Εταιρεία κατ' εφαρμογή των άρθρων 1.4.(δβ) και 1.5.(βα) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σύμφωνα με το Παράρτημα IX του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, για τη διάθεση του οποίου το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο email [email protected].