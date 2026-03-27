Νέα βουτιά στο Χρηματιστήριο της Αθήνας – Στους χειρότερους μήνες της δεκαετίας ο Μάρτιος

Σε νέες απώλειες και χαμηλό άνω των τεσσάρων μηνών υποχρεώθηκε την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης. Σε έναν από τους χειρότερους μήνες της τελευταίας δεκαετίας εξελίσσεται ο Μάρτιος για το Χρηματιστήριο της Αθήνας, με τις μέχρι στιγμής απώλειες να ξεπερνούν το 11%.

Σε έναν από τους χειρότερους μήνες της τελευταίας δεκαετίας εξελίσσεται ο Μάρτιος για το Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε εκ νέου την Παρασκευή και, με δύο συνεδριάσεις να απομένουν εντός του Μαρτίου, καταγράφει μέχρι στιγμής μηνιαίες απώλειες 11,12%, έχοντας απωλέσει 250 μονάδες.

Αν στις επόμενες δύο συνεδριάσεις δεν περιοριστούν οι απώλειες, θα είναι μόλις η πέμπτη φορά από τον Απρίλιο του 2016 που ο Γενικός Δείκτης εμφανίζει διψήφια μηνιαία πτώση. Για την ιστορία, η τελευταία φορά που είχε καταγραφεί αντίστοιχη ή μεγαλύτερη πτώση ήταν τον Μάρτιο του 2020, όταν εν μέσω πανδημίας ο ΓΔ είχε υποχωρήσει κατά 22,50%, προερχόμενος από απώλειες 20,92% τον Φεβρουάριο. Το «bottom-5» των τελευταίων 120 μηνών συμπληρώνουν ο Μάιος του 2018 (-11,93%) και ο Ιούνιος του 2016 (-16,21%).

Αν και οι ελληνικές μετοχές είχαν ξεχωρίσει διεθνώς, μέχρι και πρόσφατα, για την υπεραπόδοσή τους, είναι εμφανές ότι η επιδείνωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος λόγω του πολέμου στο Ιράν αφήνει βαρύ αποτύπωμα στο ελληνικό ταμπλό. Επενδυτές και αναλυτές «ζυγίζουν» τις επιπτώσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ενώ οι τιμές του Brent κινήθηκαν σήμερα σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια, οι αγορές συνεχίζουν να αναμένουν μεγάλες αυξήσεις επιτοκίων. Προεξοφλούν αύξηση κατά 50 ή 75 μονάδες βάσης στο επιτόκιο καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας φέτος, ενώ η UBS έκανε γνωστό ότι αναμένει δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο (χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο η ΕΚΤ να κινηθεί νωρίτερα και πιο αποφασιστικά). Σε αυτή την περίπτωση, η ΕΚΤ δεν αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια πριν από το δ’ τρίμηνο του 2027.

Αλλά και οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (EBA, EIOPA και ESMA) προειδοποιούν ότι ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί σημείο καμπής για τις αγορές και κάνουν λόγο για κίνδυνο απότομων διορθώσεων, ιδιαίτερα σε περίπτωση νέων αρνητικών εξελίξεων.

Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέθεσε το τελεσίγραφό του προς το Ιράν για τις 6 Απριλίου, η αντίδραση των αγορών υποδηλώνει ότι μια συμφωνία μέσα στις επόμενες ημέρες δεν έχει καταστεί πιο πιθανή, αντιθέτως φαίνεται ότι ο Τραμπ απλώς κερδίζει χρόνο για την ανάπτυξη περισσότερων στρατευμάτων. Η Commerzbank σχολίαζε την Παρασκευή ότι οι εξελίξεις στο πεδίο και οι απρόβλεπτες δηλώσεις του Τραμπ συνεχίζουν να ευνοούν τις short θέσεις, όπως και κάποια μακροοικονομικά στοιχεία, καθώς ο γερμανικός πληθωρισμός που θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα αναμένεται να είναι αυξημένος κατά μία ποσοστιαία μονάδα. «Παραμένουμε επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο ο πόλεμος να τερματιστεί τόσο γρήγορα όσο ελπίζουν ορισμένοι συμμετέχοντες στην αγορά» αναφέρει η Commerzbank, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι όσο ο πόλεμος συνεχίζεται, η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου είναι πιθανό να υποχωρήσει περαιτέρω.

Νέα βουτιά και χαμηλό τεσσάρων μηνών

Την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, υποχωρώντας έως τις 2.014,81 μονάδες, πριν κλείσει με πτώση 1,74% στις 2.024,37 μονάδες.

Αυτή ήταν η 10η πτωτική συνεδρίαση για τον Γενικό Δείκτη εντός του Μαρτίου και η σημερινή τιμή κλεισίματος ήταν η χαμηλότερη από τις 18 Νοεμβρίου 2025.

Μόνιμα πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών, που κατάφερε ωστόσο να απομακρυνθεί από τα χαμηλά ημέρας και να κλείσει με απώλειες 1,44% στις 2.200,58 μονάδες. Από τη σύνθεση του ΔΤΡ «διασώθηκε» μόνο η ΕΤΕ, που έκλεισε με άνοδο 0,95% στα 12,75 ευρώ. Στον αντίποδα βρέθηκαν η Eurobank με πτώση 3,32% στα 3,20 ευρώ και η Alpha Bank με απώλειες 3,08% στα 3,05 ευρώ. Για την Τρ. Κύπρου οι απώλειες διαμορφώθηκαν σε 2,16%, ενώ πτωτικά σε ποσοστό 1,45% και 1,18% κινήθηκαν οι τίτλοι των Τρ. Πειραιώς και Optima.

Απολύτως ενδεικτική του κλίματος η τελική εικόνα στο ταμπλό, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών στο 1:5,8 και με 17 μόλις τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 99 που υποχρεώθηκαν σε απώλειες και 32 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 277,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 22,75 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Ο FTSE Large Cap στο «κόκκινο»

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πλην της ΕΤΕ, σε θετικό έδαφος έκλεισε μόνο ο τίτλος της Motor Oil με οριακή άνοδο 0,05% στα 37,22 ευρώ, ενώ για τη Helleniq Energy οι συναλλαγές έκλεισαν χωρίς μεταβολή στα 9,60 ευρώ.

Στον αντίποδα βρέθηκε η Metlen με πτώση 5,72% στα 32,98 ευρώ, στον απόηχο της ανακοίνωσης της εισηγμένης ότι η ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων μετατίθεται για τις 9 Απριλίου.

Σε αρνητικό έδαφος, πέραν των τραπεζών, ακολούθησαν οι μετοχές των Τιτάν και ElvalHalcor με απώλειες 4,08% και 3,61% αντίστοιχα, ο τίτλος του ΔΔΑ έκλεισε με πτώση 3,37% στα 10,33 ευρώ, ενώ πάνω από 3% υποχώρησαν και οι ΕΥΔΑΠ, Aktor και Cenergy.

Με απώλειες περί του 2,2% έκλεισαν οι Allwyn και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 13,60 ευρώ και 33 ευρώ αντίστοιχα, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι μετοχές των Viohalco (-1,95%), Σαράντης (-1,57%), Aegean (-1,52%), ΟΤΕ (-1,09%), Coca-Cola HBC (-1,01%), Lamda Development (-1%), ενώ οριακά υποχώρησαν οι τίτλοι των ΔΕΗ (-0,34%) και Jumbo (-0,09%).