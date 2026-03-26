Απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται στις συνεδριάσεις της Πέμπτης οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται στις συνεδριάσεις της Πέμπτης οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να παραμένει επικεντρωμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου μαίνονται οι συγκρούσεις μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ, ενώ αντικρουόμενα είναι τα μηνύματα σχετικά με την ύπαρξη ή όχι ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον - Τεχεράνης.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει απώλειες 1% στις 581,63 μονάδες, με τον μεταλλευτικό και τεχνολογικό κλάδο να υποχωρούν κατά 3% και 1,2% αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 αποδυναμώνεται κατά 1,28% στις 5.577,12 μονάδες.

Διαβάστε ακόμα - Νέα άνοδος για το πετρέλαιο με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημειώνει απώλειες 1,23% στις 22.674 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά 0,76% στις 7.787 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 καταγράφει πτώση 0,93% στις 10.012 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB βρίσκεται στα επίπεδα των 43.656 μονάδων, με απώλειες 0,81%. Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 κινείται στις 17.037 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,77%.

Όπως σημειώνει το CNBC, οι αγορές παγκοσμίως αγωνίζονται να αποκρυπτογραφήσουν τις αντιφατικές δηλώσεις από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη το τελευταίο 48ωρο σχετικά με την κατάσταση των ειρηνευτικών συνομιλιών. Από τη μία, οι ΗΠΑ επαναλαμβάνουν ότι διεξάγονται συνομιλίες για ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θα τερματίσει τη σύγκρουση, ενώ από την πλευρά του το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε άμεση διαπραγμάτευση με την Ουάσινγκτον για το θέμα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη ότι Ιρανοί αξιωματούχοι εξετάζουν μια αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει καμία πρόθεση να έχει συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των δύο χωρών μέσω μεσολαβητών «δεν σημαίνει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», ανέφερε το Reuters.

Αρνητικά πρόσημα και στα ασιατικά χρηματιστήρια

Με πτώση ολοκλήρωσαν τις συνεδριάσεις της Πέμπτης οι κυριότεροι δείκτες στις αγορές της περιοχής Ασίας - Ειρηνικού, με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να δίνει τον τόνο στις συναλλαγές, με τις διαταραχές στις προμήθειες πετρελαίου να «κοκκινίζουν» τα χρηματιστήρια.

Στο Χρηματιστήριο του Τόκυο, ο δείκτης Nikkei έκλεισε με μικρή πτώση 0,27% στις 53.603 μονάδες, ενώ στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ο δείκτης HSI έχασε 1,89% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των, 24.856 μονάδων.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai υποχώρησε κατά 1,09% στις 3.889 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI έκλεισε στις 4.477 μονάδες με απώλειες 1%. Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 ήταν ο μοναδικός που ανέστρεψε την πτωτική τάση, καθώς έκλεισε με κέρδη 1,7% στις 23.306 μονάδες. Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε ισχυρές απώλειες της τάξης του 3% στις 5.460 μονάδες, ενώ στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε οριακά κατά 0,1% στις 8.525 μονάδες.