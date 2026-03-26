Νέα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ Ισραήλ και Ιράν - Τραμπ: «Οι Ιρανοί διαπραγματεύονται αλλά φοβούνται να το πουν»

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ λένε πως κατέστρεψαν πάνω από τα «δυο τρίτα» των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε για ακόμη μια φορά χθες Τετάρτη ότι το Ιράν συζητά πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, παρότι ο ισχυρισμός αυτός διαψεύστηκε από την Τεχεράνη, κάτι που οφείλεται σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο στο ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι στους οποίους έχει ανατεθεί να «διαπραγματευτούν» φοβούνται ότι θα «τους σκοτώσουν οι δικοί τους».

«Διαπραγματεύονται, θέλουν αληθινά να κλείσουν συμφωνία. Αλλά φοβούνται να το πουν», διότι αν το κάνουν «θα τους σκοτώσουν δικοί τους», είπε ο ένοικος του Λευκού Οίκου απευθυνόμενος σε κοινοβουλευτικούς των ρεπουμπλικάνων.

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν περί τις 04:30 ότι διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς «ευρείας κλίμακας» σε διάφορους τομείς του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Ισφαχάν, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, την 27η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που άρχισε στα τέλη Φεβρουαρίου με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε διάφορες περιοχές στο Ιράν», αναφέρει το ανακοινωθέν που δημοσιοποίησαν μέσω Telegram.

Έξι ελαφρά τραυματίες από ιρανικούς πυραύλους

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά σε αραβική πόλη στο κεντρικό Ισραήλ μετά την εκτόξευση ενός ή πολλών πυραύλων από το Ιράν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της ισραηλινής υπηρεσίας ασθενοφόρων.

Η Magen David Adom έκανε λόγο για «έξι τραυματίες από το ωστικό κύμα της έκρηξης» στην Καφρ Κάσεμ, διευκρινίζοντας ότι τα θύματα «χτυπήθηκαν ελαφρά» και διακομίστηκαν προς νοσοκομεία στο κεντρικό Ισραήλ. Η υπηρεσία ασθενοφόρων πρόσθεσε ότι παρείχε βοήθεια επί τόπου «σε πολλούς ανθρώπους που έπαθαν κρίση πανικού».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στις 06:49 (ώρα Ελλάδας) ότι εντόπισε νέα εκτόξευση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονται «προς την επικράτεια του κράτους του Ισραήλ» και πρόσθεσε ότι επιχειρούν «συστήματα (σ.σ. της αντιαεροπορικής) άμυνας για να αναχαιτίσουν την απειλή».

Πρόκειται για την πρώτη εκτόξευση ιρανικής ομοβροντίας πυραύλων έπειτα από 14 ώρες και πλέον. Ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού σε κεντρικούς τομείς της χώρας, ζώνες της Ιερουσαλήμ και της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε το πρωί ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας επιχειρούν για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν, την 27η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Οι αντιαεροπορικές άμυνες αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν», ανέφερε το υπουργείο μέσω X.

ΗΠΑ: Καταστράφηκαν πάνω από τα 2/3 των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν «προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα» των ιρανικών δυνατοτήτων παραγωγής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων, καθώς και των ιρανικών ναυπηγείων, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη Αμερικανός ανώτερος αξιωματικός.

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν, κι ακόμη δεν έχουμε τελειώσει», ανέφερε μέσω X ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει «το 92%» του ιρανικού στόλου. Η Τεχεράνη έχει «απωλέσει τη δυνατότητα να προβάλλει (...) τη ναυτική ισχύ της και την επιρροή της στην περιφέρεια και σε όλο τον κόσμο», είπε.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπολύονται από το Ιράν παρουσιάζουν έντονα πτωτική τάση, διαβεβαίωσε ακόμη ο ανώτερος αξιωματικός, υποστηρίζοντας πως οι ΗΠΑ ελέγχουν «τους αιθέρες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πριν από σχεδόν έναν μήνα, την 28η Φεβρουαρίου, εκστρατεία μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες του και στρατιωτικές υποδομές του. Έκτοτε, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει πάνω από 10.000 στόχους, πάντα σύμφωνα με τον ναύαρχο Κούπερ.

Το Ισραήλ αφαίρεσε τους Αραγτσί και Γαλιμπάφ από τον κατάλογο των αξιωματούχων που θέλει να εξουδετερώσει

Το Ισραήλ αφαίρεσε τα ονόματα του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του προέδρου του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ από τον κατάλογο των Ιρανών αξιωματούχων που θέλει να εξουδετερώσει, αφού το Πακιστάν ζήτησε από τις ΗΠΑ να μην στοχοθετηθούν, δήλωσε Πακιστανός αξιωματούχος στο Reuters.

«Οι Ισραηλινοί είχαν... τις συντεταγμένες τους και ήθελαν να τους εξουδετερώσουν, εμείς είπαμε στις ΗΠΑ ότι αν εξουδετερωθούν και αυτοί, τότε δεν θα υπάρχει κανείς για να συνομιλήσουν, οπότε οι ΗΠΑ ζήτησαν από τους Ισραηλινούς να υποχωρήσουν», επεσήμανε ο αξιωματούχος.

Κουβέιτ: Συνελήφθησαν έξι άτομα που συνδέονται με την Χεζμπολάχ

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης τη σύλληψη έξι ατόμων που συνδέονται με το φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που κατηγορείται για υποκίνηση «δολοφονιών» στο εμιράτο.

Τα πρόσωπα αυτά «συνδέονται με την εκτός νόμου τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ», η οποία σχεδίαζε «δολοφονίες κατά των συμβόλων και των ηγετών του κράτους και στρατολογούσε άτομα για να φέρουν εις πέρας αυτές τις αποστολές», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Πέντε από τους συλληφθέντες έχουν κουβεϊτιανή υπηκοότητα, διευκρίνισε. Οι συλλήψεις ατόμων που συνδέονται με το σιιτικό κίνημα αυξάνονται στο Κουβέιτ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, AFP, Reuters