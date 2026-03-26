Νέα άνοδος για το πετρέλαιο με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Ανοδικά κινούνται και την Πέμπτη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τα αντικρουόμενα μηνύματα για την ύπαρξη ή μη συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται από την 28η Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επαναλαμβάνει πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται σε επικοινωνία για τους όρους τερματισμού της σύγκρουσης, κάτι που διαψεύδει η ιρανική πλευρά.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Μαΐου για το αμερικανικό WTI ενισχύονται κατά 3% στα 92,94 δολάρια/βαρέλι, ενώ το ευρωπαϊκό brent καταγράφει άνοδο 2,48% στα 104,68 δολάρια βαρέλι.

Το Ιράν «δεν έχει πρόθεση να διαπραγματευτεί» με τις ΗΠΑ, είπε χθες Τετάρτη ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αμπάς Αραγτσί, προτού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμείνει ότι το αντίθετο συμβαίνει, η Τεχεράνη ήδη συζητά με την κυβέρνησή του πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος.

«Διαπραγματεύονται, θέλουν αληθινά να κλείσουν συμφωνία. Αλλά φοβούνται να το πουν», διότι αν το κάνουν -κατά τον ένοικο του Λευκού Οίκου- «θα τους σκοτώσουν δικοί τους». Ο κ. Τραμπ μίλαγε σε ρεπουμπλικάνους κοινοβουλευτικούς στην Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα, η Τεχεράνη διέψευσε για ακόμη μια φορά πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις, όπως επαναλαμβάνει τα τελευταία 24ωρα ο αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν «δεν έχει πρόθεση να διαπραγματευτεί», αλλά «να συνεχίσει την αντίσταση», είπε ο κ. Αραγτσί στην κρατική τηλεόραση.

«Κάποιες φορές, μπορεί να διαβιβάζονται μηνύματα αλλά αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σε καμιά περίπτωση ούτε διάλογος, ούτε διαπραγμάτευση», επέμεινε. Από πλευράς ΗΠΑ, το ότι γίνεται «λόγος για διαπραγματεύσεις τώρα ισοδυναμεί με παραδοχή ήττας», πάντα όπως το βλέπει ο ιρανός ΥΠΕΞ.