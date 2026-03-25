Θετικά πρόσημα στις ευρωαγορές

Με κέρδη κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι ΗΠΑ επανέλαβαν την πρόθεσή τους για αποκλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν και η Τεχεράνη δήλωσε ότι μπορεί να επιτρέψει σε «μη εχθρικά» πλοία να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 1,35% στις 587,03 μονάδες, ενώ ο EuroStoxx 50 υποχωρεί 1,69% στις 5.675,50 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 1,07% στις 10.073 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά 1,6% στις 7.865 μονάδες και ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 1,78% στις 23.047 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 1,67% στις 44.092 μονάδες, ενώ και ο ισπανικός δείκτης IBEX 35 κινείται στο +1,55% στις 17.174 μονάδες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται «σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή» και υπέδειξε ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία, ενώ μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ διαβίβασε στις αρχές του Ιράν σχέδιο 15 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ωστόσο, το Ιράν διαμηνύει πως οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους.

Στη Βρετανία, ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός στο 3% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία σηματοδοτούσαν την τελευταία ανάγνωση πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό, διαμορφώθηκε στο 3,2% τον Φεβρουάριο, αυξημένος από 3,1% τον Ιανουάριο και ευθυγραμμισμένος με τις προσδοκίες των οικονομολόγων.

Εχθές στη Wall Street επέστρεψαν οι νευρικές κινήσεις και τελικά οι ήπιες απώλειες στο ταμπλό, με τους επενδυτές να αναμένουν σαφέστερα μηνύματα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ειδικά μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με τους «κατάλληλους ανθρώπους» στο Ιράν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σε ποιους αναφέρεται. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά και ότι δεσμεύεται πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Ασία

Οι αγορές της Ασίας σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, με τον ιαπωνικό Nikkei 225 να ενισχύεται 2,87% και τον Topix να κερδίζει 2,57%.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έκλεισε με άνοδο 1,59%. Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κατέγραψε κέρδη 1,85%. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 1,09%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύθηκε 1,4%.