Wall Street: Επέστρεψε η νευρικότητα καθώς παραμένει «θολό τοπίο» το Ιράν

Ένα σύντομο διάλειμμα αποδείχθηκε η χθεσινή ανάκαμψη στην Wall Street, καθώς επέστρεψαν οι νευρικές κινήσεις και τελικά οι ήπιες απώλειες στο ταμπλό, με τους επενδυτές να αναμένουν σαφέστερα μηνύματα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ειδικά μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με τους «κατάλληλους ανθρώπους» στο Ιράν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σε ποιους αναφέρεται. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά και ότι δεσμεύεται πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα,

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones υποχώρησε 0,18% στις 46.123 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε 0,33% στις 6.559,62 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώθηκε 0,84% στις 21.761 μονάδες.

Οι αντικρουόμενες ειδήσεις προκαλούν σύγχυση μεταξύ των επενδυτών σχετικά με το πόσο αποτελεσματικές ήταν οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, δεδομένου ότι το Ισραήλ και το Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις μετά τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου τη Δευτέρα πως οι ΗΠΑ θα σταματήσουν για πέντε ημέρες τα πλήγματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας της Μέσης Ανατολής. Σήμερα ωστόσο έγινε γνωστό πως το Πεντάγωνο φέρεται επίσης να σχεδιάζει να αναπτύξει περίπου 3.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές του πετρελαίου επέστρεψαν σε ρυθμούς ράλι τους την Τρίτη μετά την πτώση τους στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς Brent και WTI εκτινάχθηκαν περισσότερο από 4%, με το πρώτο να επιστρέφει ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η ενέργεια ήταν επίσης ένας από τους τομείς με τις καλύτερες επιδόσεις του S&P 500 κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σημειώνοντας άνοδο 2%. Αυτό ανεβάζει τα μηνιαία κέρδη του σε πάνω από 9%.

«Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη αβεβαιότητα στο Ιράν και, ως αποτέλεσμα, πιστεύω ότι η αγορά κινείται πλάγια, με μια αρκετή μείωση της απόδοσης, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση», δήλωσε ο Τέρι Σαντβεν, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών στην U.S. Bank Asset Management. «Εάν ο S&P 500 κλείσει κάτω από τις 6.500, πιθανότατα θα δείτε περισσότερη πτώση», τόνισε.

Στα μακροοικονομικά νέα της ημέρας, η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε σε χαμηλό 11 μηνών τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αύξησε τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων και άλλων εισροών, σύμφωνα με έρευνα της S&P Global που δημοσιεύθηκε σήμερα, ενισχύοντας τους φόβους για επιτάχυνση του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες.

Η S&P Global ανακοίνωσε ότι ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης PMI, μειώθηκε στις 51,4 μονάδες αυτόν τον μήνα. Αυτό ήταν το χαμηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Απρίλιο και ακολούθησε μια ένδειξη 51,9 μονάδων τον Φεβρουάριο.

Ο δείκτης PMI έχει μειωθεί για δύο συνεχόμενους μήνες. Μια ένδειξη πάνω από 50 υποδηλώνει επέκταση στον ιδιωτικό τομέα. Η πτώση αυτόν τον μήνα σημειώθηκε στον τομέα των υπηρεσιών, με τον προκαταρκτικό δείκτη να υποχωρεί στις 51,1 μονάδες από 51,7 τον Φεβρουάριο.

Η μεταποιητική δραστηριότητα βελτιώθηκε, με τον προκαταρκτικό δείκτη να αυξάνεται στο 52,4 από 51,6 τον Φεβρουάριο, και να διαψεύδει τις προσδοκίες των οικονομολόγων για πτώση στο 51,3, αντανακλώντας εν μέρει «κάποια χαλάρωση του αντίκτυπου των δασμών στις παραγγελίες».