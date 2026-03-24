Παραδίδει τα χθεσινά κέρδη η Wall Street

Αδυνατεί να διευρύνει τα χθεσινά της κέρδη η Wall Street την Τρίτη, με τα επενδυτικά βλέμματα να παραμένουν στραμμένα στη Μέση Ανατολή, προσδοκώντας σε συμφωνία για λύση στη σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συνομίλησε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, παρουσία του Τζάρεντ Κούσνερ και μετέφερε μήνυμα εκ μέρους του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ που φέρεται επιθυμεί «να κλείσει σύντομα το ζήτημα» της σύγκρουσης με επίμαχο τα Στενά του Ορμούζ.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones υποχωρεί 0,72% στις 45.874 μονάδες, ο S&P 500 διολισθαίνει 0,70% στις 6.534 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώνεται 0,89% στις 21.751 μονάδες. Στο ταμπλό, η μετοχή της Apollo κατρακυλά 4% καθώς θα περιορίσει τις αναλήψεις από ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια. Σύμφωνα με την WSJ, οι ΗΠΑ είχαν μια σειρά συζητήσεων -κεκλεισμένων των θυρών- με το Ιράν μέσω μεσολαβητών από τη Μέση Ανατολή, με την προοπτική γρήγορης συμφωνίας να φαίνεται αβέβαιη λόγω διάστασης απόψεων.

Η σύνθετη κατάσταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει και την σύγχυση μεταξύ των επενδυτών που αναρωτιούνται σχετικά με το πόσο αποτελεσματικές ήταν οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς το Ισραήλ και το Ιράν συνέχισαν έκτοτε να ανταλλάσσουν εκατέρωθεν χτυπήματα, ενώ το Τελ Αβίβ έχει εξαπολύσει δριμεία επίθεση και στον Λίβανο.

Παράλληλα, το πετρέλαιο ξαναφορά «πράσινα» με τα παγκόσμια συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent να σημειώνουν άλμα άνω του 3% και να διαπραγματεύονται πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Στο ίδιο μήκος κύματος και τα futures του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) που επιδίδονται σε ράλι πάνω από 4% στα 93 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τον αισιόδοξο τόνο του Τραμπ, ο στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Citi U.S., Σκοτ Κρόνερτ, δεν πιστεύει ότι οι μετοχές έχουν ξεφύγει ακόμη από τον κίνδυνο. «Έχουμε ακόμα πολλά να δούμε όσον αφορά τις τιμές του μαύρου χρυσού και πώς θα επηρεάσουν τις υποκείμενες οικονομικές συνθήκες. Είμαστε εντάξει προς το παρόν, αλλά πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Οι κίνδυνοι εξακολουθούν να υπάρχουν και είναι αρκετά αξιοσημείωτοι», υπογράμμισε μιλώντας στο CNBC.