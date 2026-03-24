Σε χαμηλό 11 μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ τον Μάρτιο

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε σε χαμηλό 11 μηνών τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αύξησε τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων και άλλων εισροών, σύμφωνα με έρευνα της S&P Global που δημοσιεύθηκε σήμερα, ενισχύοντας τους φόβους για επιτάχυνση του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες.

Η S&P Global ανακοίνωσε ότι ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης PMI, μειώθηκε στις 51,4 μονάδες αυτόν τον μήνα. Αυτό ήταν το χαμηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Απρίλιο και ακολούθησε μια ένδειξη 51,9 μονάδων τον Φεβρουάριο.

Ο δείκτης PMI έχει μειωθεί για δύο συνεχόμενους μήνες. Μια ένδειξη πάνω από 50 υποδηλώνει επέκταση στον ιδιωτικό τομέα. Η πτώση αυτόν τον μήνα σημειώθηκε στον τομέα των υπηρεσιών, με τον προκαταρκτικό δείκτη να υποχωρεί στις 51,1 μονάδες από 51,7 τον Φεβρουάριο.

Η μεταποιητική δραστηριότητα βελτιώθηκε, με τον προκαταρκτικό δείκτη να αυξάνεται στο 52,4 από 51,6 τον Φεβρουάριο, και να διαψεύδει τις προσδοκίες των οικονομολόγων για πτώση στο 51,3, αντανακλώντας εν μέρει «κάποια χαλάρωση του αντίκτυπου των δασμών στις παραγγελίες».

Η έρευνα της S&P Global έδειξε επίσης επιδείνωση του κλίματος που συνέβαλε στην πρώτη μείωση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο. Τα ευρήματα σε ονομαστική αξία υποδηλώνουν επίμονη αδυναμία στην αγορά εργασίας, αν και τα πρόσφατα δεδομένα, όπως οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας, παρέμειναν συμβατά με σταθερές συνθήκες.

«Τα στοιχεία της προκαταρκτικής έρευνας PMI για τον Μάρτιο σηματοδοτούν έναν ανεπιθύμητο συνδυασμό βραδύτερης ανάπτυξης και αυξανόμενου πληθωρισμού μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Chris Williamson, επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρήσεων στην S&P Global Market Intelligence. «Οι εταιρείες αναφέρουν πλήγμα στη ζήτηση λόγω της πρόσθετης αβεβαιότητας και του αντίκτυπου στο κόστος ζωής που προκαλεί η σύγκρουση».

Επιχειρήσεις ανέφεραν υψηλές τιμές εισροών

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου σε άνοδο άνω του 30% και οι μέσες εθνικές τιμές βενζίνης αυξήθηκαν σχεδόν κατά 1 δολάριο ανά γαλόνι, πυροδοτώντας φόβους για πληθωρισμό. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σε χαμηλό μιας εβδομάδας τη Δευτέρα, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αναβάλει τυχόν στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών σταθμών παραγωγής ενέργειας για πέντε ημέρες.

Η S&P Global δήλωσε ότι ο δείκτης τιμών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για εισροές αυξήθηκε στο 63,2 αυτόν τον μήνα από 60,0 τον Φεβρουάριο, με τόσο τις επιχειρήσεις υπηρεσιών όσο και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις να αναφέρουν αυξήσεις «που συνδέονται ευρέως με την απότομη αύξηση του ενεργειακού κόστους που σχετίζεται με τον πόλεμο και τις αυστηρότερες συνθήκες εφοδιασμού».

Αυτές οι υψηλότερες τιμές μετακυλίστηκαν στους καταναλωτές. Ένας δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε στις 58,9 από 56,9 τον Φεβρουάριο. Η S&P Global δήλωσε ότι οι δείκτες τιμών της έρευνας υποδεικνύουν ότι ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή θα αυξηθεί ξανά σε περίπου 4%.

Οι οικονομολόγοι προετοιμάζονται για αύξηση του πληθωρισμού, καθώς οι τιμές παραγωγών αυξάνονταν πριν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η Fed την περασμένη εβδομάδα άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια και προέβλεψε υψηλότερο πληθωρισμό, σταθερή ανεργία και μία μόνο μείωση του κόστους δανεισμού φέτος.

«Επομένως, η Fed θα πρέπει να συνδυάσει αυτούς τους εντεινόμενους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό με τον αυξανόμενο κίνδυνο απώλειας της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας, με πολλά να εξαρτώνται από τη διάρκεια του πολέμου και τον αντίκτυπό του στις τιμές ενέργειας και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού», δήλωσε ο Williamson.

Το μέτρο της έρευνας για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκε στο 49,7, η πρώτη συρρίκνωση σε 13 μήνες, από 50,4 τον Φεβρουάριο, λόγω των βιομηχανιών υπηρεσιών και αποδίδεται στη μείωση των γενικών εξόδων από τις επιχειρήσεις στο αβέβαιο οικονομικό κλίμα».