Μ. Ανατολή: Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Βηρυτό - Ομοβροντία ιρανικών πυραύλων σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ

Ο Τραμπ μιλά για διαπραγματεύσεις με το Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης στοχεύουν το Ισραήλ. Αναβολή 5 ημερών για χτυπήματα σε ενεργειακούς στόχους στην Τεχεράνη.

Τελευταία ενημέρωση 09:06

Στα ύψη παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς το Ιράν εξαπέλυσε νέες πυραυλικές επιθέσεις σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ, ενώ το Ισραήλ σφυροκοπά ξανά τη Βηρυτό. Μάλιστα, βλήμα χτύπησε αγωγό φυσικού αερίου ο οποίος τροφοδοτεί έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη Χορραμσάρ στο Ιράν, ενώ προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές.

Ειδικότερα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε τουλάχιστον επτά αεροπορικά πλήγματα στη νότια συνοικία της Βηρυτού. Ο νότιος τομέας της πρωτεύουσας του Λιβάνου, ο οποίος θεωρείται προπύργιο του σιιτικού ένοπλου κινήματος Χεζμπολάχ, προσκείμενου στο Ιράν, είχε ήδη βομβαρδιστεί τουλάχιστον μια φορά ενώ 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή εναντίον του χωριού Μπσαμούν.

«Η επιδρομή που πραγματοποιήθηκε από τον ισραηλινό εχθρό εναντίον του χωριού Μπσαμούν, στην περιφέρεια του Άλεϊ, στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στον άμαχο πληθυσμό ενώ πέντε τραυματίσθηκαν», δήλωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Το Μπσαμούν, το οποίο βρίσκεται στην ορεινή περιφέρεια του Άλεϊ, όπου ζουν κυρίως Δρούζοι, νοτιοανατολικά της Βηρυτού, απέχει από τα παραδοσιακά προπύργια του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Ισραηλινή επιδρομή είχε στοχοθετήσει και χθες, Δευτέρα, το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρυτού με πυκνά σύννεφα καπνού φαίνονται να υψώνονται πάνω από τα νότια προάστια, που δεν είχαν βομβαρδιστεί από την Παρασκευή. Παράλληλα, ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα ακούσθηκαν να υπερίπτανται της Βηρυτού και των περιχώρων της σε χαμηλό ύψος.

Νωρίς σήμερα το πρωί, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τον πληθυσμό να εκκενώσει δύο παραλιακούς οικισμούς κοντά στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, λέγοντας ότι επιχειρεί εναντίον της Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ διεξάγει μαζικά αντίποινα με μια εκτεταμένη εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων στον Λίβανο και χερσαίων επιδρομών σε μια ζώνη κατά μήκος των συνόρων, που έχουν προκαλέσει περίπου χίλιους νεκρούς και περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους.

Το Υπουργείο Ηλεκτρισμού του Κουβέιτ αναφέρει ότι επτά γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από πτώση συντριμμιών από αναχαιτίσεις ενώ ο στρατός της Συρίας επεσήμανε ότι μια βάση στα βορειοανατολικά χτυπήθηκε από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράκ, με τοπική ένοπλη ομάδα να αναλαμβάνει την ευθύνη. Επτά πύραυλοι Arash-4, βελτιωμένη έκδοση των Grad, κατευθύνθηκαν προς τη βάση στην περιοχή Χασάκα.

Ο Τραμπ μιλά για «διαπραγματεύσεις» με το Ιράν, η Τεχεράνη το αρνείται, βάζει ξανά στο στόχαστρο το Ισραήλ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιστεύει ότι τα στρατιωτικά κέρδη ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν μπορούν να μετατραπούν σε συμφωνία που θα διασφαλίζει τα συμφέροντα Τελ Αβίβ και Ουάσιγκτον. Κάνοντας νέα θεαματική αναστροφή, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε «διαπραγματεύσεις» με Ιρανό αξιωματούχοκαι ανέβαλε για πέντε ημέρες τα πλήγματα που απειλούσε να διατάξει να εξαπολυθούν εναντίον υποδομών καίριας σημασίας στην Ισλαμική Δημοκρατία.

O πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, συνομίλησε με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. «Καμιά διαπραγμάτευση δεν έγινε με τις ΗΠΑ, χρησιμοποιούνται ψευδείς ειδήσεις για να χειραγωγηθούν οι χρηματαγορές και οι αγορές πετρελαίου και να υπάρξει διαφυγή από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ», τόνισε ο κ. Γαλιμπάφ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επίσης διέψευσε χθες πως διεξήχθη «οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ τις 24 μέρες του πολέμου που μας επιβλήθηκε». Είπε πάντως πως έλαβε, μέσω «φίλων χωρών», «μηνύματα» που αφορούν «αμερικανικό αίτημα για διαπραγματεύσεις» προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Οι κ.κ. Γουίτκοφ και Κούσνερ και πιθανόν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μπορεί να συναντηθούν με ιρανική αντιπροσωπεία εντός της εβδομάδας στο Πακιστάν.

Ερωτηθείσα σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δεν διέψευσε την πληροφορία αυτή, ωστόσο τόνισε πως τέτοια «σενάρια» δεν μπορούν να θεωρούνται τετελεσμένα γεγονότα παρά μόνο αν ανακοινωθούν επίσημα από την αμερικανική προεδρία. Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ από την πλευρά του υποσχέθηκε στην Τεχεράνη τη συμβολή του Ισλαμαμπάντ στις προσπάθειες να αποκατασταθεί η ειρήνη στην περιοχή.

Αναβολή 5 ημερών

Μέσω Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την αναβολή «για πέντε ημέρες» των πληγμάτων που απειλούσε να διατάξει να εξαπολυθούν εναντίον ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων και άλλων υποδομών-κλειδιών στο Ιράν αν η Ισλαμική Δημοκρατία δεν άνοιγε τα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες.

Αργότερα, μιλώντας στον Τύπο, πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη έχουν βρει «σημεία συμφωνίας» στις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν, κατ’ αυτόν, με Ιρανό «ηγέτη» -- ο οποίος δεν ήταν, όπως έσπευσε να ξεκαθαρίσει, ο ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως οι βομβαρδισμοί «θα συνεχιστούν» αν οι διαπραγματεύσεις δεν καρποφορήσουν.

«Το στοπ στις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ισχύει μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις»

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, καθώς η παύση ισχύει μόνο για τις επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης, σύμφωνα με τη διεθνή ψηφιακή ειδησεογραφική πλατφόρμα Semafor, η οποία επικαλέσθηκε Αμερικανό αξιωματούχο. «Το στοπ στις επιθέσεις για πέντε ημέρες είναι μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις τους», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στη Semafor.

«Δεν είναι για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και το Πολεμικό Ναυτικό και τους βαλλιστικούς πυραύλους και την αμυντική βιομηχανική βάση. Οι αρχικές πρωτοβουλίες της (Επιχείρησης) Επική Οργή θα συνεχισθούν», δήλωσε στην ειδησεογραφική πλατφόρμα. Στο ρεπορτάζ της Semafor προστίθεται επίσης ότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει στις συνομιλίες της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη.