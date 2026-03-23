Ευρωαγορές: Κέρδη με το βλέμμα σε αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ανέκαμψαν τη Δευτέρα οι δείκτες στις ευρωαγορές με τους επενδυτές να επεξεργάζονται τις δηλώσεις του Τραμπ για παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν αλλά και σε σχέση με μία πιθανή συμφωνία των δύο πλευρών.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε με +0,62% στις 576,86 μονάδες έχοντας φτάσει ενδοσυνεδριακά έως και το -2%, ενώ ο EuroStoxx 50 ενισχύθηκε 1,42% στις 5.579 μονάδες.

Στους επιμέρους κλάδους, των κερδών ηγήθηκαν οι μετοχές ταξιδιών και αναψυχής με άνοδο 2,9%, ενώ ο τομέας των βασικών πρώτων υλών, ο οποίος είχε υποχωρήσει κατά 3,1% ενδοσυνεδριακά έκλεισε με άνοδο 3,2%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε 0,15% στις 9.903 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε 2,04% στις 7.821 μονάδες και ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 1,22% στις 22.671 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύεται 2,18% στις 43.766 μονάδες, ενώ και ο ισπανικός δείκτης IBEX 35 καταγράφει άνοδο 2,67% στις 17.128 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Poste Italiane διολίσθησε 6,85%, αφού η κρατική ταχυδρομική υπηρεσία της Ιταλίας αποκάλυψε σχέδια για την αγορά της Telecom Italia σε μια συμφωνία μετρητών και μετοχών αξίας 10,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Poste Italiane είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Telecom Italia. Η μετοχή της Telecom Italia ενισχύθηκε 4,69%.

Επίσης, η μετοχή της Delivery Hero σημείωσε άνοδο άνω του 7,91% στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, αφού ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να πουλήσει την πλατφόρμα παράδοσης στην Ταϊβάν στην Grab Holdings για 600 εκατομμύρια δολάρια.

Τα χρηματιστήρια ξεκίνησαν με πτώση λόγω της ανησυχίας για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ωστόσο η δήλωση Τραμπ ήρθε να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα, με τους επενδυτές να αντιδρούν με διάχυτη αισιοδοξία.