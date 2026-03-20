Κέρδη για το πετρέλαιο την Παρασκευή - Πάνω από τα 112 δολάρια το Brent

Σε επίπεδο εβδομάδας, το Brent έχει σημειώσει άνοδο περίπου 8,8%, ενώ το WTI έχει υποχωρήσει περίπου 0,4%.

Άνοδο σημείωσαν την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου, αφότου το Ιράκ κήρυξε καθεστώς ανωτέρας βίας (force majeure) σε όλα τα πετρελαϊκά κοιτάσματα που εκμεταλλεύονται ξένες πετρελαϊκές εταιρείες.

Ειδικότερα, το Brent ανήλθε με άνοδο 3,26% ή 3,54 δολάρια στα 112,19 δολάρια ανά βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022. Το αμερικανικό αργό πρόσθεσε 2,7% ή 2,18 δολάρια στα 98,32 δολάρια ανά βαρέλι.

Σε επίπεδο εβδομάδας, το Brent έχει σημειώσει άνοδο περίπου 8,8%, ενώ το WTI έχει υποχωρήσει περίπου 0,4%. Η διαφορά τιμής του WTI έναντι του Brent έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 ετών την Τετάρτη.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, με επιθέσεις σε βασικές ενεργειακές υποδομές στο Ιράν και ανταποδοτικά χτυπήματα του Ιράν εναντίον των γειτόνων χωρών, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Κουβέιτ.

«Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, όχι μόνο έχουμε ανωτέρα βία στο Ιράκ, αλλά και σημαντικό αριθμό στρατευμάτων που συγκεντρώνονται από τις ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, ενώ οι ελπίδες για μια γρήγορη επίλυση και την επιστροφή του εφοδιασμού στην παγκόσμια αγορά μέσω του Στενού του Ορμούζ εξαφανίζονται μπροστά στα μάτια μας», δήλωσε ο John Kilduff της Again Capital.