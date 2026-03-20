Reuters: «Force majeure» κήρυξε το Ιράκ στις παραδόσεις πετρελαίου

Καθεστώς ανωτέρας βίας (force majeure) κήρυξε το Ιράκ σε όλα τα πετρελαϊκά κοιτάσματα που εκμεταλλεύονται ξένες πετρελαϊκές εταιρείες.

Η απόφαση έρχεται καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή έχουν διακόψει την πλοήγηση στα Στενά του Ορμούζ, εμποδίζοντας τη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους των εξαγωγών της χώρας, σύμφωνα με πηγές του ιρακινού υπουργείου Πετρελαίου που επικαλείται το Reuters.

Η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ - ένα στρατηγικό σημείο διέλευσης για περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου - έχει επηρεαστεί σοβαρά από ⁠πρωτοφανή στρατιωτική δραστηριότητα, ανέφερε το υπουργείο Πετρελαίου σε επιστολή που περιήλθε στην κατοχή του Reutes.

Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών ιρακινού αργού περνά μέσω του Στενού, και οι διαταραχές έχουν οδηγήσει τη χωρητικότητα αποθήκευσης ​στα όριά της, αναφέρεται.

«Οι διεθνείς εταίροι δεν μπόρεσαν να διαθέσουν δεξαμενόπλοια για τη μεταφορά αργού, εμποδίζοντας έτσι τις εξαγωγές, παρά το γεγονός ότι η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία SOMO ήταν έτοιμη να φορτώσει τα φορτία. Με βάση την κατάσταση, το υπουργείο διέταξε την πλήρη διακοπή της παραγωγής στις περιοχές παραχώρησης που επηρεάζονται, χωρίς να προκύπτει [υποχρέωση] αποζημίωσης από το μέτρο αυτό σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων», σημειώνεται.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η μείωση της παραγωγής θα επανεξετάζεται περιοδικά ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή και κάλεσε τις εταιρείες σε επείγουσες συνομιλίες προκειμένου να συμφωνήσουν σχετικά με τις βασικές λειτουργίες, το κόστος και το προσωπικό υπό τις συνθήκες ανωτέρας βίας.

Από τη μεριά του, ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ, Hayan Abdel-Ghani, δήλωσε ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου στην Basra Oil Company έχει μειωθεί σε 900.000 βαρέλια την ημέρα από 3,3 εκατομμύρια, μετά τη διακοπή των εξαγωγών από τα νότια λιμάνια της χώρας.