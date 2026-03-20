Ολοταχώς για τρίτη εβδομάδα απωλειών ο χρυσός με πτώση 6%

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύεται 0,6% στα 4.675,23 δολάρια ανά ουγγιά, ανακάμπτοντας από το σχεδόν χαμηλό διμήνου που κατέγραψε χτες.

Προς την τρίτη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα του βαδίζει ο χρυσός, με απώλειες άνω του 6% με «κόκκινο 8 στα 8» πιεζόμενος από το ενισχυμένο δολάριο ΗΠΑ σε συνδυασμό με το γεγονός πως η Fed έχει υιοθετήσει πιο «επιθετική» ρητορική, ψαλιδίζοντας τις επενδυτικές ελπίδες για μειώσεις επιτοκίων, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει άνοδο των τιμών των καυσίμων και το ξέσπασμα μίας ενεργειακής κρίσης απειλεί την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Την Παρασκευή, ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύεται 0,6% στα 4.675,23 δολάρια ανά ουγγιά, ανακάμπτοντας από το σχεδόν χαμηλό διμήνου που κατέγραψε χτες. Τα futures του πολύτιμου μετάλλου στις ΗΠΑ παράδοσης Απριλίου κερδίζουν 1,9% στα 4.695 δολάρια. Το ασήμι στην αγορά σποτ σκαρφαλώνει 2,9% στα 73,31 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα προσθέτει 2,1% στα 1.984 δολάρια και το παλλάδιο αναρριχάται 1,59% στα 1.478 δολάρια.

Ο χρυσός έχει υποχωρήσει περισσότερο από 10% από την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Το δολάριο έχει αναδειχθεί ως ένας από τους σαφέστερους νικητές, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του ως «ασφαλές καταφύγιο», σκαρφαλώνοντας πάνω από 2% μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα. Εν τω μεταξύ, η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την Τετάρτη και υπονόησε ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να επιταχυνθεί.

Οι traders δίνουν ελάχιστες πιθανότητες μείωσης επιτοκίων από Fed φέτος, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Παρασκευή, αλλά παραμένουν πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ εξαπέλυσε περαιτέρω επιθέσεις στην Τεχεράνη, μια ημέρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ τού κάλεσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην χτυπήσει τις ιρανικές υποδομές φυσικού αερίου, κλιμακώνοντας τον πόλεμο.