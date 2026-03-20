Νέες απώλειες για το πετρέλαιο - Προς εβδομαδιαίο ράλι 5% το Brent

Διευρύνονται οι απώλειες για το πετρέλαιο την Παρασκευή καθώς ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων των ΗΠΑ για το ιρανικό αργό που αποθηκεύεται σε δεξαμενόπλοια με στόχο την άμβλυνση των πιέσεων στις τιμές μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από τους Φρουρούς της Επανάστασης στην 21η ημέρα πολέμου στη Μ. Ανατολή.

Το αργό πετρέλαιο Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, αποδυναμώνεται 1,17% στα 107,35 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό WTI υποχωρεί 1,5% στα 94,7 δολάρια. «Τις επόμενες ημέρες, ενδέχεται να άρουμε τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται στο νερό, περίπου 140 εκατ. βαρέλια», υπογράμμισε ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ μιλώντας στο Fox Business Network.

Παρόλα αυτά, σε επίπεδο εβδομάδας το Brent είναι σε τροχιά για ράλι σχεδόν 5% μετά την επίθεση του Ιράν σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στις χώρες του Κόλπου, αναγκάζοντας την παραγωγή να περιοριστεί. Ωστόσο, σε αντίθετη κατεύθυνση βαδίζει το WTI με απώλειες 4% στην πρώτη εβδομαδιαία πτώση του σε πέντε εβδομάδες σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επαναφορά του ιρανικού αργού πετρελαίου που έχει υποστεί κυρώσεις στις παγκόσμιες αγορές θα βοηθήσει στον περιορισμό της ανόδου τιμών τις επόμενες 10 έως 14 ημέρες. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ βοηθά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη δεν έχει πλέον την ικανότητα να εμπλουτίζει ουράνιο ή να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους, με τον πόλεμο να τελειώνει νωρίτερα από ό,τι πολλοί αναμένουν.

Η Citi υπογράμμισε ότι η σύγκρουση στο Ιράν έχει οδηγήσει σε απότομη άνοδο του «μαύρου χρυσού» και των συναφών εμπορευμάτων, με αποτέλεσμα να αναβαθμίσει τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές τιμών της. Η επενδυτική τράπεζα αναμένει τώρα ότι το Brent και το WTI θα ανέβουν στα 120 δολάρια ανά βαρέλι τους επόμενους έναν έως τρεις μήνες και στα 150 δολάρια ανά βαρέλι σε ένα σενάριο με νέο γύρο εντάσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Ωστόσο, στο βασικό της σενάριο υποθέτει αποκλιμάκωση εντός τεσσάρων έως έξι εβδομάδων, κάτι που θα επέτρεπε στο Brent να υποχωρήσει στα 70-80 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους. Αξιωματούχοι της Σαουδικής Αραβίας αναμένουν ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου θα μπορούσαν να ανέβουν πάνω από τα 180 δολάρια ανά βαρέλι εάν οι διαταραχές λόγω του πολέμου στο Ιράν διαρκέσουν μέχρι τα τέλη Απριλίου, ανέφερε η Wall Street Journal.