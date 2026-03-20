Κρατά τα 70.000 δολάρια το Bitcoin - Κέρδη 7,7% τον Μάρτιο

«Αντέχει» το Bitcoin που κινείται πάνω από τα 70.000 δολάρια τη Παρασκευή, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν πυροδοτεί ανησυχίες για τον πληθωρισμό, επισκιάζοντας μία σημαντική «νίκη» των κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα. Ειδικότερα, η ναυαρχίδα των crypto ενισχύεται 0,93% στα 70.982 δολάρια, ενώ το Ether προσθέτει 0,67% στα 2.158 δολάρια και το Solana κερδίζει 0,85% στα 89,63 δολάρια.

Το Bitcoin έχει ανταπεξέλθει στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μετρώντας κέρδη 7,7% τον Μάρτιο, ενώ ο χρυσός επιδίδεται σε πτώση 10,8% μετά από μια μακρά περίοδο με επαναλαμβανόμενα ρεκόρ. Το αργό πετρέλαιο ενισχύεται 48,2% από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαταραχές στο εμπόριο και οι βομβαρδισμοί σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις προκαλούν ανησυχία.

Οι φόβοι ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό και να ωθήσει τις κεντρικές τράπεζες σε αυξήσεις επιτοκίων λόγω ενεργειακής κρίσης, έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να εγκαταλείψουν τα high risk assets όμως, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες σχετικά με την ταξινόμηση των crypto, με τα περισσότερα ώριμα token να εξαιρούνται από τον χαρακτηρισμό ως «χρεόγραφα» (securities), γεγονός που τα γλιτώνει από επιπλέον γραφειοκρατικά και ρυθμιστικά βάρη.

«Το ολονύκτιο sell-off στα διεθνή χρηματιστήρια πυροδοτήθηκε από μια σειρά "γερακίσιων" (hawkish) συναντήσεων των κεντρικών τραπεζών, που επαναφέραν δυναμικά στο τραπέζι τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες», επεσήμανε σύμφωνα με το Bloomberg, o Τόνι Σίκαμορ, αναλυτής της IG Markets. Παράλληλα, τα ανταλλακτήρια Gemini Space Station Inc. και Crypto.com ανακοίνωσαν περικοπές θέσεων εργασίας, επικαλούμενα την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης.