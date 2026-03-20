Σε τροχιά για άλμα 20% στην εβδομάδα το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο

Καθ' οδόν για εβδομαδιαίο ράλι 20% βαδίζει το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή του να έχει διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά την Παρασκευή καταγράφει συγκρατημένες απώλειες καθώς Ισραήλ και ΗΠΑ προσπάθησαν να μετριάσουν τις ανησυχίες για περαιτέρω επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο.

Το ολλανδικό συμβόλαιο φυσικού αερίου TTF, που θεωρείται το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, σημειώνει πτώση 2,2% στα 60,50 ευρώ ανά μεγαβατώρα την Παρασκευή. Το Τελ Αβίβ επεσήμανε ότι δεν θα στοχεύει πλέον σε ενεργειακές υποδομές μετά την επίθεση στο ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars που πυροδότησε αντίποινα της Τεχεράνης που χτύπησε με πύραυλο την βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν στο βορειοανατολικό Κατάρ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους του πλανήτη.

Αν και αναφέρεται ως διυλιστήριο, στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα τεράστιο βιομηχανικό συγκρότημα που συγκεντρώνει όλες τις κρίσιμες υποδομές για την επεξεργασία, υγροποίηση και εξαγωγή του φυσικού αερίου του Κατάρ. Η περιοχή δημιουργήθηκε για να αξιοποιήσει το North Field, το μεγαλύτερο γνωστό κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, και σήμερα λειτουργεί ως η καρδιά της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της χώρας.

Στο Ρας Λαφάν βρίσκονται οι μεγαλύτερες μονάδες υγροποίησης φυσικού αερίου διεθνώς, οι οποίες μετατρέπουν το αέριο σε υγρή μορφή ώστε να μπορεί να μεταφερθεί με δεξαμενόπλοια σε μεγάλες αποστάσεις. Από εκεί αναχωρεί σχεδόν ολόκληρη η παραγωγή LNG του Κατάρ, που αντιστοιχεί περίπου στο ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς. Η λειτουργία του συγκροτήματος δεν περιορίζεται όμως μόνο στο LNG.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley προβλέπουν έλλειμμα εφοδιασμού 4% φέτος και προειδοποίησαν ότι μια παρατεταμένη περίοδος αναταραχών θα επηρεάσει την προσφορά το 2027-2028. Στην Ευρώπη, οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει ανησυχίες μεταξύ των πολιτικών ηγετών, καθώς οι χώρες - μέλη προετοιμάζονται για ένα παρατεταμένο σοκ στις τιμές της ενέργειας.

Οι traders σε όλη την Γηραιά Ήπειρο αναμένουν ένα ασταθές καλοκαίρι, καθώς οι πρωτεύουσες καλούνται να φουλάρουν τα αποθέματά τους ενόψει του επόμενου χειμώνα ελέω και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, εντός Μαρτίου προβλέπεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της βορειοδυτικής Ευρώπης, γεγονός που θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξήσει τη ζήτηση για καύσιμα.