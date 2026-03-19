«Βουτιά» 7% για τον χρυσό, στο -12% το ασήμι

Ισχυρές απώλειες που ξεπερνούν το 7% σημειώνουν την Πέμπτη οι τιμές του χρυσού, καθώς η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την Τετάρτη να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκια, ασκεί σημαντικές πιέσεις στα μέταλλα.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Απριλίου του χρυσού στις ΗΠΑ υποχωρούν κατά 6,77% στα 4.564 δολάρια/ουγγιά, ενώ στην spot αγορά το μέταλλο χάνει 6,36% στα 4.580,16 δολάρια/ουγγιά. Παρόμοια εικόνα και για το ασήμι, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να σημειώνουν βουτιά 11,7% στα 68,49 δολάρια/ουγγιά,

Και τα δύο μέταλλα, επεκτείνουν τις απώλειες που κατέγραψαν την Τετάρτη, καθώς τόσο η ενίσχυση του δολαρίου όσο και οι προσδοκίες ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αφαίρεσαν μέρος της λάμψης τους, ενώ παραδοσιακά θεωρούνται ασφαλή επενδυτικά καταφύγια εν μέσω κρίσεων και περιόδων αστάθειας.