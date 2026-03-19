Ράλι 24% για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο μετά την ιρανική επίθεση σε κοίτασμα στο Κατάρ

Η δημόσια εταιρεία ενέργειας του Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα «σημαντικές ζημιές» στο συγκρότημα φυσικού αερίου του Ρας Λαφάν.

Ράλι ως και 35% καταγράφουν την Πέμπτη οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου μετά τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα μια επίθεση του Ιράν με στόχο τη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, που βρίσκεται στο Κατάρ.

Πιο αναλυτικά, το ολλανδικό συμβόλαιο φυσικού αερίου TTF, που θεωρείται το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, πραγματοποιεί άλμα κατά 26,54% στα 69,17 ευρώ η μεγαβατώρα, αφού είχε προηγουμένως αυξηθεί έως και κατά 35%.

Η δημόσια εταιρεία ενέργειας του Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα «σημαντικές ζημιές» στο συγκρότημα φυσικού αερίου του Ρας Λαφάν, έπειτα από νέες πυραυλικές επιθέσεις τα χαράματα εναντίον αυτής της σημαντικής εγκατάστασης, αυξάνοντας τους φόβους για τον διεθνή ενεργειακό εφοδιασμό.

Η Ντόχα διευκρίνισε λίγο αργότερα ότι όλες οι πυρκαγιές στην εγκατάσταση αυτή τεθηκαν «υπό έλεγχο», προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν τραυματίες και ότι οι επιχειρήσεις για την αποκατάσταση της λειτουργίας και της ασφάλειας της εγκατάστασης συνεχίζονται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να καταστρέψει το ιρανικό κοίτασμα αερίου του Νότιου Παρς σε περίπτωση νέας επίθεσης του Ιράν εναντίον των εγκαταστάσεων αερίου στο Κατάρ.

Επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπληξαν επίσης σήμερα το πρωί δύο από τα σημαντικότερα διυλιστήρια της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας του Κουβέιτ, προκαλώντας σε αμφότερα πυρκαγιές.

Πρώτο επλήγη το διυλιστήριο της Kuwait National Petroleum Company (KNPC) στο Μίνα Αλ-Αχμάντι και στη συνέχεια το διυλιστήριο της ίδιας εταιρείας στο Μίνα Αμπντάλα, σύμφωνα με ανακοινώσεις του κουβεϊτιανού υπουργείου Ενημέρωσης.