Σε λεπτή κλωστή η Μ. Ανατολή: Απειλεί ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Υπό έλεγχο η φωτιά στο South Pars

Το Τελ Αβίβ εξουδετέρωσε και τον υπουργό Πληροφορικής του Ιράν. «Οι εγκληματίες θα πληρώσουν σύντομα για το αίμα του Λαριτζανί» διαμηνύει ο Χαμενεΐ.

Στις φλόγες τυλίγεται για 19η ημέρα η Μέση Ανατολή με την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία να πλήττει στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου του Κόλπου, το South Pars στο νοτιοδυτικό Ιράν, ενώ το Τελ Αβίβ εξουδετέρωσε και τον υπουργό Πληροφορικής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με τον ανώτατο ηγέτη της Τεχεράνης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να απειλεί ότι «οι εγκληματίες θα πληρώσουν σύντομα για το αίμα του Λαριτζανί».

Η πυρκαγιά στο κοίτασμα φυσικού αερίου του Νότιου Παρς τέθηκε υπό έλεγχο, με τις τιμές καυσίμων να καταγράφουν άλμα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν την επίθεση σημειώνοντας ότι η στοχοθέτηση ενεργειακών εγκαταστάσεων που συνδέονται με το κοίτασμα αυτό συνιστά απειλή για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Τόνισαν επίσης ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η στοχοθέτηση υποδομών ζωτικής σημασίας και να τηρείται το διεθνές δίκαιο.

Μετά το αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα στις εγκαταστάσεις αυτές, το Βrent κατέγραψε νέα άνοδο, φτάνοντας τα 109,5 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI κυμαινόταν στα 99,37 δολάρια το βαρέλι (+3%) γύρω στις 17.00, ώρα Ελλάδας. Παράλληλα, η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κινείται επίσης ανοδικά, στα 55,53 ευρώ ανά μεγαβατώρα (+7,70%).

Αντίστροφη είναι η τάση στα Χρηματιστήρια. Με την έναρξη της συνεδρίασης στη Wall Street, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,83% και ο Nasdaq αποδυναμώνεται 0,52%. Στο «κόκκινο» βρίσκονται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με -0,83% στη Φραγκφούρτη, -0,88% στο Λονδίνο και οριακή πτώση -0,05% στο Παρίσ ενώ απώλειες κατέγραψε και το ΧΑ.

Ο Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχαν εξουσιοδοτήσει τον στρατό να σκοτώσει οποιονδήποτε υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο αποτελεί στόχο, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω έγκριση. Την ίδια ώρα, οι Ιρανοί κηδεύουν τον Αλί Λαριτζανί, τον γιο του και 84 ναυτικούς που σκοτώθηκαν από ισραηλινά και αμερικανικά χτυπήματα.

Το Ισραήλ συνέχισε επίσης την έντονη πίεση στον Λίβανο, πραγματοποιώντας επιθέσεις που, όπως δήλωσε, στόχευαν μαχητές της Χεζμπολάχ που υποστηρίζονται από το Ιράν. Πολλά κτίρια κατοικιών χτυπήθηκαν στη Βηρυτό, με τουλάχιστον δώδεκα νεκρούς. Το Ιράν έχει ορκιστεί εκδίκηση για τη δολοφονία του Λαριτζανί, ενώ επιτέθηκε στην ανατολική επαρχία της Σαουδικής Αραβίας, όπου βρίσκονται πολλά από τα πετρελαϊκά της κοιτάσματα, καθώς και στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Λίβανος: Στους 968 οι νεκροί

Τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 968 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 116 παιδιών, 77 γυναικών και 40 εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε σήμερα το λιβανικό υπουργείο Υγείας. Επιπλέον, 2.432 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στις δύο εβδομάδες μαχών, πρόσθεσε το υπουργείο. Ο προηγούμενος απολογισμός ήταν 912 νεκροί.

Κατάρ: Εκκενώνονται οι εγκαταστάσεις LNG στο Ρας Λαφάν

Εκκενώνονται οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Ρας Λαφάν του Κατάρ, δήλωσε σήμερα στο Reuters μια πηγή με γνώση του θέματος, μετά την απειλή του Ιράν ότι θα επιτεθεί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κόλπου. Η Τεχεράνη εξέδωσε νωρίτερα προειδοποίηση εκκένωσης για πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ, λέγοντας ότι θα τεθούν στο στόχαστρο «τις επόμενες ώρες», όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Ισραήλ: Ο στρατός έπληξε πέντε βενζινάδικα στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στον νότιο Λίβανο πέντε βενζινάδικα που ανήκουν σε μια εταιρεία ιδιοκτησίας της Χεζμπολάχ, οργάνωσης που στηρίζεται από το Ιράν. Η ανακοίνωση συνοδεύεται από έναν χάρτη που δείχνει την τοποθεσία των πέντε βενζινάδικων, δύο εκ των οποίων βρίσκονται κοντά στα παράλια της Μεσογείου. Ο στρατός διευκρίνισε ότι ανήκαν στην εταιρεία Al-Amana και χτυπήθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη.

Η Al-Amana ελέγχεται από τη Χεζμπολάχ και «είναι ένας οικονομικός θεσμός που στηρίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες» της οργάνωσης, σύμφωνα πάντα με τον ισραηλινό στρατό. Η Χεζμπολάχ «λαμβάνει εκατομμύρια δολάρια» από την εταιρεία αυτή, για να χρηματοδοτεί τη στρατιωτική δράση της. Το Ισραήλ έχει επίσης βομβαρδίσει την χρηματοοικονομική εταιρεία Αλ Καρντ αλ Χάσαν, που συνδέεται με τη σιιτική οργάνωση.