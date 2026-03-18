Ράλι 5% για το πετρέλαιο μετά το ισραηλινό πλήγμα σε κοίτασμα φυσικού αερίου στο Ιράν

«Άλμα» ως και 5% σημειώνουν την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου, στον απόηχο του ισραηλινού πλήγματος σε εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου στο νοτιοδυτικό Ιράν, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για κλιμάκωση των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αν και νωρίς το πρωί της Τετάρτης, οι τιμές του αργού έφθασαν να υποχωρούν ως και 4%, μετά την ανακοίνωση της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας για την επίθεση σε εγκαταστάσεις στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars κοντά στο Μπουσέρ, η τιμή του brent εκτοξεύτηκε κατά 4,5%.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια παραδόσεως Απριλίου για το ευρωπαϊκό αργό κινούνται στα επίπεδα των 108 δολαρίων/βαρέλι, ενώ άνοδο σχεδόν 2% στα 97,67 δολάρια σημειώνουν και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI.

Το τεράστιο πεδίο αερίου South Pars διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα αερίου που είναι γνωστά παγκοσμίως και το Ιράν το μοιράζεται με το Κατάρ. Παρέχει περίπου το 70% του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στο Ιράν, το οποίο το εκμεταλλεύεται από τα τέλη των χρόνων του 1990.

Το Ισραήλ είχε πλήξει ιρανικές εγκαταστάσεις αυτού του πεδίου στη διάρκεια του πλέμου των 12 ημερών τον Ιούνιο του 2025. Το Ιράν δημοσίευσε μια λίστα με ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κόλπου που, όπως λέει, ενδέχεται να στοχοποιηθούν μετά την ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars.