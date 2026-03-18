Wall Street: Απώλειες μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και το βλέμμα στη Fed

Πτωτικό κλίμα επικρατεί στη Wall Street, έπειτα από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής που ανήλθε σημαντικά υψηλότερος από το αναμενόμενο και ενώ οι επενδυτές προετοιμάζονται για την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,89% στις 46.572 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολισθαίνει 0,67% στις 6.671 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq καταγράφει πτώση 0,68% στις 22.326 μονάδες.

Στα μάκρο της ημέρας, ο δείκτης τιμών παραγωγού (Producer Price Index - PPI) αυξήθηκε 3,4% σε ετήσια βάση έναντι 2,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών παραγωγού, που μετρά το κόστος που λαμβάνουν οι παραγωγοί για τα προϊόντα τους, αυξήθηκε κατά 0,7% σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας.

«Τα υψηλότερα από το αναμενόμενο στοιχεία για τον πληθωρισμό αφορούν τους δασμούς. Σε αυτό, προσθέστε τις υψηλότερες τιμές ενέργειας που παρατηρούμε από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, οι οποίες δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί σε αυτές τις εκθέσεις και η Wall Street προετοιμάζεται για ραγδαία αύξηση των τιμών που σαφώς θα μετακυληθεί στους καταναλωτές», δήλωσε ο Todd M. Schoenberger, Διευθύνων Σύμβουλος Πληροφορικής της CrossCheck Management LLC, επισημαίνοντας ότι οι τιμές των μετάλλων, των βιομηχανικών πρώτων υλών και του κόστους παραγωγής παρουσιάζουν ανοδική τάση.

Στα commodities, το πετρέλαιο επιδίδεται σε ράλι έως και 5% στον απόηχο του ισραηλινού πλήγματος σε εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου στο νοτιοδυτικό Ιράν, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για κλιμάκωση των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι επενδυτές αναμένουν ότι Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο εύρος του 3,5% - 3,75%, ενώ θα παρακολουθήσουν με προσοχή την καθιερωμένη ομιλία του επικεφαλής της Τζερόμ Πάουελ σχετικά με το κατά πόσο οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της νομισματικής πολιτικής.