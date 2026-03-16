Νέα κέρδη για το πετρέλαιο με φόντο την κρίση στη Μ. Ανατολή - Στα 105 δολάρια το Brent

Διευρύνει τα κέρδη του το πετρέλαιο τη Δευτέρα, καθώς η προσοχή των επενδυτών επέστρεψε στις απειλές που αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, παρά την έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ, προς τα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν στην προστασία των Στενών του Ορμούζ, μιας ζωτικής αρτηρίας για τις παγκόσμιες μεταφορές LNG και «μαύρου χρυσού».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ενισχύονται 1,75%, στα 104,95 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σκαρφαλώνει 0,68% στα 99,38 δολάρια το βαρέλι. Αμφότερα μετρούν ράλι άνω του 40% αυτόν τον μήνα, σε υψηλό από το 2022, μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, με την Τεχεράνη να διαταράσσει τις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, εγκλωβίζοντας το 1/5 της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

«Οι επιθέσεις των ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο στο νησί Χαργκ ​προκάλεσαν ανησυχίες για την προσφορά, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν διέρχεται από εκεί», επεσήμαναν οι στρατηγικοί αναλυτές εμπορευμάτων της ING. Ενώ οι επιθέσεις φαίνεται να έχουν στοχεύσει στρατιωτικές, παρά ενεργειακές, υποδομές, εξακολουθούν να θέτουν κινδύνους για την προσφορά, καθώς το ιρανικό πετρέλαιο είναι προς το παρόν το μοναδικό που διακινείται μέσω των Στενών του Ορμούζ, πρόσθεσε η ING.

Ιρανικά drones έπληξαν έναν βασικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στη Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λίγο μετά τις επιθέσεις στο Χαργκ. Οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου στη Φουτζάιρα έχουν έκτοτε ξαναρχίσει, αλλά δεν είναι σαφές εάν επέστρεψαν σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Η Φουτζέιρα, έξω από τα Στενά του Ορμούζ, είναι η διέξοδος για περίπου 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως του «μαύρου χρυσού» τύπου Murban των ΗΑΕ - όγκος ίσος με περίπου το 1% της παγκόσμιας ζήτησης.

«Οι ΗΠΑ ζυγίζουν επιλογές υψηλού κινδύνου σε χερσαίες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των επιδρομών σε πυρηνικές εγκαταστάσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, της κατάληψης του πετρελαϊκού κόμβου του νησιού Χαργκ και της κατοχής του νότιου Ιράν για την προστασία των Στενών του Ορμούζ», επεσήμανε ο αναλυτής της SEB, Έρικ Μέγιερσον. «Όλα αυτά συνεπάγονται σημαντική κλιμάκωση και απαιτούν προετοιμασία για σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο» προειδοποίησε.

«Καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα της, η έλλειψη σαφούς λύσης έχει αφήσει τις παγκόσμιες αγορές να ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση», συμπλήρωσε. Ωστόσο, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, αποσαφήνισε ότι αναμένει το τέλος του πολέμου μέσα «τις επόμενες εβδομάδες», με τα αποθέματα πετρελαίου να ανακάμπτουν και το κόστος ενέργειας να μειώνεται στη συνέχεια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαίτησε από άλλες χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν στην προστασία της βασικής ενεργειακής οδού, προσθέτοντας ότι ο Λευκός Οίκος βρίσκεται σε συνομιλίες με πολλά κράτη. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον διατηρεί επαφές με την Τεχεράνη, αλλά ο Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η Ισλαμική Δημοκρατία είναι έτοιμη για σοβαρές συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.