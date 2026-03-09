Tax & Labour

ΑΑΔΕ: 1,9 εκατ. επιχειρήσεις εντάχθηκαν στους νέους Ευρωπαϊκούς ΚΑΔ

Η διαδικασία υλοποιήθηκε κεντρικά και πλήρως αυτοματοποιημένα, διασφαλίζοντας την εναρμόνιση με τα επικαιροποιημένα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ολοκλήρωσε την αυτόματη αντιστοίχιση των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για 1,9 εκατ. επιχειρήσεις, αποδίδοντας 9,5 εκατ. νέους ΚΑΔ, σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων. Η διαδικασία υλοποιήθηκε κεντρικά και πλήρως αυτοματοποιημένα, διασφαλίζοντας την εναρμόνιση με τα επικαιροποιημένα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα.

Από σήμερα, οι ψηφιακές εφαρμογές Μητρώου επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία και οι επιχειρήσεις καλούνται να ελέγξουν τους νέους ΚΑΔ που τους έχουν αποδοθεί. Σε περίπτωση που απαιτείται επικαιροποίηση των στοιχείων δραστηριότητάς τους, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως την 1/6/2026 χωρίς την επιβολή προστίμου, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή:

Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00-20:00.
• Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Αλλαγή στοιχείων Μητρώου Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Μεταβολή δραστηριοτήτων.

