Τσιόδρας προς Κομισιόν: Διευκόλυνση πρόσβασης των ΜμΕ στα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού

Διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού, ζητάει ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ και μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, Δημήτρης Τσιόδρας με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ρωτά την Κομισιόν σε ποιες ενέργειες θα προβεί για να απλοποιήσει τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα και τη διαδικασία πρόσβασης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτά και να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ έρευνας, εφαρμογής των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της διάθεσής τους στην αγορά.

Ο κ. Τσιόδρας σημειώνει ότι η αξιολόγηση της Κομισιόν για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» αποτυπώνει σειρά συμπερασμάτων σχετικά με τα επιτεύγματα και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του και υπογραμμίζει ότι, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν βασική ομάδα-στόχο των προσπαθειών του προγράμματος, μόνο το 17% της χρηματοδότησης διατίθεται σε αυτές.

Όπως αναφέρει, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Κομισιόν, «η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χαρακτηρίστηκε ως απαιτητική λόγω των εκτεταμένων διοικητικών απαιτήσεων, ενώ πολλοί ερωτηθέντες επισήμαναν ζητήματα όπως η ανάγκη διπλής υποβολής εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις εθνικές αρχές και οι απαιτήσεις συγχρηματοδότησης».

Τονίζει, επίσης, ότι τα εμπόδια αυτά μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος και στη δυνατότητα της ΕΕ να επιτύχει τους ψηφιακούς της στόχους και, καταλήγει, υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού με τα εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης και τις εθνικές ψηφιακές πρωτοβουλίες, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες σε διαφορετικά επίπεδα αλληλοστηρίζονται και ενισχύονται.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Ενίσχυση των προγραμμάτων ψηφιακού μετασχηματισμού και διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

H αξιολόγηση της Κομισιόν για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» αποτυπώνει σειρά συμπερασμάτων σχετικά με τα επιτεύγματα και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

Συγκεκριμένα, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν βασική ομάδα-στόχο των προσπαθειών του προγράμματος, μόνο το 17% της χρηματοδότησης διατίθεται σε αυτές. Ενδεικτικά, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χαρακτηρίστηκε ως απαιτητική λόγω των εκτεταμένων διοικητικών απαιτήσεων ενώ πολλοί ερωτηθέντες επεσήμαναν ζητήματα όπως η ανάγκη διπλής υποβολής εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις εθνικές αρχές και οι απαιτήσεις συγχρηματοδότησης.

Τα εμπόδια αυτά μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος και στη δυνατότητα της ΕΕ να επιτύχει τους ψηφιακούς της στόχους.

Ενόψει του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034, ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς σκοπεύει να απλοποιήσει τους ψηφιακούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και τη διαδικασία πρόσβασης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτούς, ενισχύοντας τη δυνατότητά τους να είναι ανταγωνιστικές και να ενταχθούν στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας;

Πώς θα συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος και την επιτάχυνση της μετάβασης από την έρευνα και την καινοτομία στην εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την διάθεσή τους στην αγορά;

Πώς θα βελτιώσει το συντονισμό με τα εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης και τις εθνικές ψηφιακές πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες σε διαφορετικά επίπεδα αλληλοστηρίζονται και ενισχύονται;

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ