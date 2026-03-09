Ρίψη αυτοσχέδιας βόμβας έξω από την κατοικία του δημάρχου Νέας Υόρκης - Δύο συλλήψεις

Η επίθεση έγινε το Σάββατο ύστερα από ακροδεξιά διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε έξω από την κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι.

Δυο άνδρες συνελήφθησαν το Σάββατο μετά την ρίψη αυτοσχέδιας βόμβας κοντά στο Gracie Mansion, κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης, όπως δημοσιεύουν οι New York Times. Σύμφωνα με την αστυνομική επίτροπο Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, η επίθεση ερευνάται ως «τρομοκρατική ενέργεια εμπνευσμένη από την Ισλαμική Δημοκρατία».

Η Tις δήλωσε πως, ύστερα από ανάλυση, στη συσκευή βρέθηκε TATP, ένα επικίνδυνο υλικό που χρησιμοποιείται συχνά σε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς».

Σημειώνεται πως η επίθεση ακολούθησε ύστερα από αντι-ισλαμική διαμαρτυρία στη Νέα Υόρκη, όπου οι διαμαρτυρόμενοι επιτέθηκαν στον μουσουλμανικής καταγωγής δήμαρχο Ζόραν Μαμντάνι.

Ο ίδιος ανέφερε σε ανάρτηση του στο Χ: «Χθες, ο ακροδεξιός Τζέικ Λανγκ οργάνωσε μια διαμαρτυρία έξω από το Gracie Mansion, η οποία βασίζεται στη μισαλλοδοξία και τον ρατσισμό. Τέτοιο μίσος δεν έχει θέση στη Νέα Υόρκη. Είναι μια προσβολή στις αξίες της πόλης μας και στην ενότητα που ορίζει ποιοι είμαστε».

«Αυτό που ακολούθησε ήταν ακόμη πιο ανησυχητικό. Η βία σε μια διαμαρτυρία δεν είναι ποτέ αποδεκτή. Η προσπάθεια χρήσης εκρηκτικού μηχανισμού και η πρόκληση βλάβης σε άλλους δεν είναι μόνο εγκληματική, είναι κατακριτέα και το αντίθετο αυτού που είμαστε», προσέθεσε.