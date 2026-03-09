Ακύρωση των κρουαζιέρων 20-23/3 με το Celestyal Discovery

Ακυρώνονται οι κρουαζιέρες της Celestyal Discovery για το διάστημα 20 έως 23 Μαρτίου, όσο εντείνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Την ακύρωση των κρουαζιέρων 3 και 4 διανυκτερεύσεων «Εικόνες Αιγαίου» στις 20 και 23 Μαρτίου αντίστοιχα, αποφάσισε η Celestyal, ενώ ολοκληρώνει τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις για την επανατοποθέτηση του πλοίου στη Μεσόγειο πριν από την καλοκαιρινή περίοδο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Όλοι οι επιβάτες που έχουν κάνει κράτηση για αυτές τις κρουαζιέρες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ πλήρους επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης για μελλοντική κρουαζιέρα. Παρακαλούνται οι επιβάτες να επικοινωνήσουν με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα για να συζητήσουν τις διαθέσιμες επιλογές και τα επόμενα βήματα. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και παραμένουμε προσηλωμένοι στην επανέναρξη των προγραμματισμένων κρουαζιέρων μας, το συντομότερο δυνατό» τονίζεται.

Παράλληλα, η Celestyal διαμηνύει πως συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και παραμένει σε τακτική επαφή με τις αρμόδιες αρχές στην περιοχή. «Όλοι οι επιβάτες έχουν πλέον αποβιβαστεί με ασφάλεια από το Celestyal Discovery στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και εργαζόμαστε για την αποβίβαση των τελευταίων επιβατών που παραμένουν στο Celestyal Journey εντός των επόμενων 24 ωρών, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος στη Ντόχα του Κατάρ» σημειώνει.

«Και τα δύο πλοία παραμένουν πλήρως λειτουργικά και έτοιμα να αποπλεύσουν. Η αναχώρησή τους από την περιοχή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών» επισημαίνει μεταξύ άλλων.