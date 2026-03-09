Bloomberg: Τάνκερ της Dynacom διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ

Το υπό ελληνική διαχείριση πετρελαιοφόρο Shenlong Suezmax διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ, με φορτίο αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία και προορισμό την Ινδία.

Το υπό ελληνική διαχείριση πετρελαιοφόρο Shenlong Suezmax διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ, με φορτίο αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία και προορισμό την Ινδία, σύμφωνα με ανάλυση από τις πλατφόρμες παρακολούθησης πλοίων Kpler και Lloyd's List Intelligence.

Το Shenlong Suezmax, χωρητικότητας ενός εκατομμυρίου βαρελιών, φόρτωσε αργό στο λιμάνι Ρας Τανούρα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δεδομένα της πλατφόρμας MarineTraffic.

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο λειτουργεί η ελληνική Dynacom Tankers Management, του Γιώργου Προκοπίου σταμάτησε να εκπέμπει σήμα στον Περσικό Κόλπο στις 4 Μαρτίου ενώ έπλεε προς τα Στενά του Ορμούζ και άρχισε να εκπέμπει και πάλι κοντά στις ακτές της Ινδίας το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η κυκλοφορία μέσω του στενού έχει μειωθεί σημαντικά από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο με το Ιράν, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει επιθέσεις σε πολλά πλοία στην πλωτή οδό. Η απειλή για τη ναυτιλία έχει ουσιαστικά καθηλώσει μια σειρά από τα πιο ζωτικά προϊόντα του κόσμου και ώθησε τις ΗΠΑ να δεσμευτούν για ναυτική συνοδεία εάν χρειαστεί, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη.