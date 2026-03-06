Wall Street: Διπλό «χτύπημα» στους δείκτες από πετρέλαιο και ανεργία

Το «disruption» που προκαλεί στην ενέργεια η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή τρομάζει τους επενδυτές, ενώ μία απροσδόκητη πτώση της απασχόλησης στις ΗΠΑ, προκαλεί έξτρα πιέσεις.

Νέα «βουτιά» πραγματοποιούν οι δείκτες στην Wall Street την Παρασκευή, διευρύνοντας τις εβδομαδιαίες απώλειες, καθώς το «disruption» που προκαλεί στην ενέργεια η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή τρομάζει τους επενδυτές, ενώ την ίδια ώρα μία απροσδόκητη πτώση της απασχόλησης στις ΗΠΑ, προκαλεί έξτρα πιέσεις.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones χάνει 540,27 μονάδες, ή 1,13% στις 47.414,92 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί 1,12% στις 6.753,66 μονάδες ενώ ο Nasdaq Composite διολισθαίνει 0,97% στις 22.529,42 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο ο S&P 500 βρίσκεται σε τροχιά απωλειών πάνω από 2% και ο Dow περισσότερο από 3%. Ο τεχνολογικός Nasdaq καταγράφει πτώση1%.

Σοβαρό αριθμό θέσεων εργασίας έχασαν τον Φεβρουάριο οι ΗΠΑ, καθώς μειώθηκαν κατά 92.000 για τον μήνα, έναντι πρόβλεψης για 50.000 (από 126.000 τον Ιανουάριο). Ο Φεβρουάριος σηματοδότησε την τρίτη φορά τους τελευταίους πέντε μήνες που οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν. Ταυτόχρονα, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,4% καθώς οι απολύσεις αυξήθηκαν σε βασικούς τομείς της οικονομίας.

Την ίδια ώρα, νέο ράλι σημειώνει το πετρέλαιο την Παρασκευή, με τα futures του αργού πετρελαίου Brent να εκτινάσσονται 6,49% στα 91 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας νέο υψηλό σχεδόν δύο ετών ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ εκτοξεύονται 9,25% στα 88,51 δολάρια, σε υψηλό από τον Απρίλιο του 2024.

Οι τιμές του πετρελαίου έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας, από την στιγμή που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν χωρίς «άνευ όρων παράδοση» από τη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Το κλίμα είχε ήδη «βαρύνει» νωρίτερα η δραματική πρόβλεψη του υπουργού Ενέργειας του Κατάρ ότι όλοι οι παραγωγοί ενέργειας στον Περσικό Κόλπο θα σταματήσουν τις εξαγωγές εντός ολίγων εβδομάδων εάν συνεχιστεί η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή και το πετρέλαιο θα εκτοξευτεί στα 150 δολ. το βαρέλι.

«Όσες χώρες δεν έχουν κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας αναμένουμε να το πράξουν τις επόμενες λίγες ημέρες που θα συνεχιστεί η κατάσταση. Όλοι οι εξαγωγείς της περιοχής του Κόλπου θα χρειαστεί να κηρύξουν κατάσταση ανωτέρας βίας», δήλωσε ο Κατάρ Σάαντ αλ-Καάμπι σε συνέντευξη στους Financial Times.

«Οι αγορές παραμένουν σε κατάσταση αποφυγής ρίσκου καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τη διάρκεια της σύγκρουσης και τις πιθανές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό», δήλωσε ο Άντζελο Κούρκαφας, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων επενδύσεων στην Edward Jones. Η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου στις ΗΠΑ προσθέτει στις ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού που θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στις καταναλωτικές δαπάνες, τόνισε.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «οι διαρθρωτικές αλλαγές έχουν μειώσει την ευπάθεια των ΗΠΑ στις πετρελαϊκές κρίσεις. Κατά την άποψή μας, η τιμή του πετρελαίου πιθανότατα θα πρέπει να παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια για μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιβραδύνει σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη. Οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας πετρελαίου από το 2019 και η οικονομία είναι πολύ λιγότερο ενεργοβόρα από ό,τι ήταν κάποτε».