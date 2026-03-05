ΗΠΑ: Αμετάβλητες οι αιτήσεις ανεργίας - Μείωση 55% στις απολύσεις τον Φεβρουάριο

Αμετάβλητος παρέμεινε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, ενώ οι απολύσεις μειώθηκαν απότομα τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις την εβδομάδα που έληξε στις 28 Φεβρουαρίου «έπιασαν» τις 213.000 της προηγούμενης εβδομάδας. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της FactSet προέβλεψαν 215.000 νέες αιτήσεις.

Η αγορά εργασίας ανακτά τον ρυθμό της μετά την περσινή της πτώση εν μέσω της αβεβαιότητας που προέκυψε από τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αν και έχουν έκτοτε καταργηθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Ο Τραμπ απάντησε στην απόφαση επιβάλλοντας παγκόσμιο δασμό 10% και αργότερα ανακοίνωσε ότι θα αυξηθεί στο 15%.

Η έκθεση Beige Book της Ομοσπονδιακής Τράπεζας την Τετάρτη περιέγραψε τα επίπεδα απασχόλησης ως «γενικά σταθερά τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς επτά από τις δώδεκα περιφέρειες ανέφεραν πως δεν υπήρξε καμία αλλαγή στις προσλήψεις». Οι οικονομολόγοι είναι αισιόδοξοι ότι η αγορά εργασίας θα ανακτήσει τη δυναμική της φέτος, καθώς οι φορολογικές περικοπές τονώνουν τη ζήτηση.

Μια ξεχωριστή έκθεση την Πέμπτη από την παγκόσμια εταιρεία outplacement Challenger, Gray & Christmas έδειξε ότι οι εργοδότες με έδρα τις ΗΠΑ ανακοίνωσαν 48.307 περικοπές θέσεων εργασίας τον Φεβρουάριο, μειωμένες κατά 55% από τον Ιανουάριο και 72% από ένα χρόνο πριν. Τα σχέδια προσλήψεων αυξήθηκαν κατά 140% από τον Ιανουάριο, ωστόσο μειώθηκαν κατά 63% σε σύγκριση με τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας μετά από μία αρχική εβδομάδα βοήθειας, ένα υποκατάστατο για προσλήψεις, αυξήθηκε κατά 46.000 σε εποχικά προσαρμοσμένο 1,868 εκατομμύρια κατά την εβδομάδα που έληξε στις 21 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την έκθεση των αιτήσεων.