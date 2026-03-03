Noval Property: Προβλέπει έσοδα από μισθώματα 41,5 - 43,5 εκατ. ευρώ το 2026

Έσοδα από μισθώματα μεταξύ 41,5 εκατ. και 43,5 εκατ. ευρώ αναμένει για το 2026 η Noval Property, η οποία ανακοίνωσε σήμερα τις προβλέψεις της Διοίκησης για το τρέχον έτος.
Παράλληλα, η εταιρεία αναμένει πως η λειτουργική κερδοφορία θα διαμορφωθεί μεταξύ 28 εκατ. και 30 εκατ. ευρώ, ενώ τα Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες θα κυμανθούν μεταξύ 20 εκατ. και 22 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η μεθοδολογία υπολογισμού των ανωτέρω οικονομικών μεγεθών προκύπτει από το δημοσιευμένο Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31.12.2025.
Η Εταιρεία θα προβαίνει σε συνεχή παρακολούθηση και αναθεώρηση των ανωτέρω προβλέψεων και θα ενημερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα το επενδυτικό κοινό, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.