Noval Property: Προβλέπει έσοδα από μισθώματα 41,5 - 43,5 εκατ. ευρώ το 2026

Η εταιρεία αναμένει πως η λειτουργική κερδοφορία θα διαμορφωθεί μεταξύ 28 εκατ. και 30 εκατ. ευρώ, ενώ τα Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες θα κυμανθούν μεταξύ 20 εκατ. και 22 εκατ. ευρώ.

Έσοδα από μισθώματα μεταξύ 41,5 εκατ. και 43,5 εκατ. ευρώ αναμένει για το 2026 η Noval Property, η οποία ανακοίνωσε σήμερα τις προβλέψεις της Διοίκησης για το τρέχον έτος.

Παράλληλα, η εταιρεία αναμένει πως η λειτουργική κερδοφορία θα διαμορφωθεί μεταξύ 28 εκατ. και 30 εκατ. ευρώ, ενώ τα Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες θα κυμανθούν μεταξύ 20 εκατ. και 22 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η μεθοδολογία υπολογισμού των ανωτέρω οικονομικών μεγεθών προκύπτει από το δημοσιευμένο Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31.12.2025.

Η Εταιρεία θα προβαίνει σε συνεχή παρακολούθηση και αναθεώρηση των ανωτέρω προβλέψεων και θα ενημερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα το επενδυτικό κοινό, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

