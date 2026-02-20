Πολιτική | Διεθνή

Τραμπ: «Εξετάζω περιορισμένο στρατιωτικό χτύπημα στο Ιράν»

Ανοιχτό διατηρεί το ενδεχόμενο ενός στρατιωτικού χτυπήματος στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να διαθέσει περισσότερες πληροφορίες.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης για να πιέσει το Ιράν να συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα απάντησε: «Υποθέτω πως μπορώ να πω ότι το σκέφτομαι».

Ιράν: «Έτοιμο εντός δύο τριών ημερών το σχέδιο με τις ΗΠΑ»

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ένα σχέδιο συμφωνίας για τα πυρηνικά θα είναι έτοιμο «εντός δύο ή τριών ημερών» και ότι η χώρα του θα το παρουσιάσει στη συνέχεια στις ΗΠΑ.

«Το επόμενο βήμα για μένα είναι να παρουσιάσω μια πρόταση για μια πιθανή συμφωνία στους Αμερικανούς ομολόγους μου», τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο MSNBC ο Αμπάς Αραγτσί.

«Νομίζω ότι θα είναι έτοιμο εντός δύο ή τριών ημερών», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στη Γενεύη την Τρίτη, που έγιναν υπό τη μεσολάβηση του Ομάν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

