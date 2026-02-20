Τραμπ για δασμούς: Ντροπή η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου - «Πιθανά refunds 175 δισ. δολαρίων»

Ως «ντροπή» χαρακτήρισε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς ο Ντόναλντ Τραμπ. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να οφείλει πάνω από 175 δισ. δολάρια σε επιστροφές.

Ως «ντροπή» χαρακτήρισε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια του πρωινού που παρέθεσε στο Λευκό Οίκο με τους κυβερνήτες, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις δηλώσεις του, ενώ σύμφωνα με το CNBC να εκτιμά πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να οφείλει περισσότερα από 175 δισ. δολάρια σε επιστροφές στους χώρες που βρέθηκαν στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με ένα από αυτά τα άτομα, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος τόνισε στους συγκεντρωμένους ότι έχει ένα εφεδρικό σχέδιο στο μυαλό του. Άλλωστε, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν προετοιμαστεί για μια ήττα στο Ανώτατο Δικαστήριο, διαβεβαιώνοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι αν το δικαστήριο ακύρωνε τους δασμούς του, θα υπήρχαν άλλοι τρόποι για να τους εφαρμόσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει διαμαρτυρηθεί έντονα σε ιδιωτικές συζητήσεις τις τελευταίες εβδομάδες ότι το Ανώτατο Δικαστήριο καθυστερούσε υπερβολικά να λάβει μια απόφαση. Ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Βιετνάμ, Το Λαμ αργότερα σήμερα ενώ δεν έχει προγραμματισμένες δημόσιες εκδηλώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας.

Τα πιθανά refunds 175 δισ. δολαρίων αφορούν ένα ευρύ φάσμα κρατών - εισαγωγέων που πλήρωσαν ήδη τους δασμούς στην κυβέρνηση Τραμπ ενώ πολλές κυβερνήσεις έχουν ήδη εκκρεμείς αγωγές ζητώντας επιστροφές. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε επικαλεστεί τον Νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act - IEEPA) του 1977. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος που χρησιμοποίησε ποτέ την IEEPA για τον σκοπό αυτό.

Ο Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μπρετ Κάβανο, ένα από τα τρία συντηρητικά μέλη που διαφώνησαν με την απόφαση της Παρασκευής, προειδοποίησε για την πιθανή υλικοτεχνική δυσκολία που θα προκύψει από την υποχρέωση επιστροφής που έχουν ήδη εισπραχθεί. «Οι ΗΠΑ ενδέχεται να υποχρεωθούν να επιστρέψουν δισ. δολάρια στους εισαγωγείς που πλήρωσαν τους δασμούς IEEPA, παρόλο που ορισμένοι μπορεί να έχουν ήδη μετακυλίσει το κόστος στους καταναλωτές ή σε άλλους» υπογράμμισε.

Η ΕΕ εξετάζει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς

«Σημειώνουμε την απόφαση και την αναλύουμε με προσοχή» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Όλοφ Γκιλ, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, λέγοντας ότι αναμένει «διευκρινίσεις» από την αμερικανική κυβέρνηση «σε ό,τι αφορά τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει» έπειτα από τη δικαστική απόφαση για τους δασμούς.

«Οι επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού εξαρτώνται από τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα των εμπορικών σχέσεων. Για αυτό εξακολουθούμε να τασσόμαστε υπέρ των χαμηλών δασμών και να εργαζόμαστε για τη μείωσή τους», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανέφερε προς το παρόν ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της απόφασης για την εμπορική συμφωνία που σύναψε το περασμένο καλοκαίρι με τις ΗΠΑ. Με τη συμφωνία μειώθηκαν στο 15% οι δασμοί που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα μπορούσε να φρενάρει την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Η Επιτροπή εμπορικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται ότι θα ψηφίσει για το θέμα την Τρίτη.

Ο Γερμανός σοσιαλδημοκράτης ευρωβουλευτής Μπερντ Λάνγκε, ο επικεφαλής αυτής της Επιτροπής, ανακοίνωσε ότι συγκάλεσε για τη Δευτέρα «έκτακτη συνεδρίαση της ομάδας διαπραγμάτευσης και της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να συζητηθούν τα επόμενα βήματα και οι επιπτώσεις της απόφασης στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα».

«Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος των ανταποδοτικών δασμών βασίζεται σε ένα πλέον αμφιλεγόμενο νομικό πλαίσιο, ούτε η αμερικανική κυβέρνηση, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν απλώς να ξαναρχίσουν τις δραστηριότητές τους χωρίς να συνέβη τίποτα», υπογράμμισε.