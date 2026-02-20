Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Η ζήτηση επικεντρώνεται σε προορισμούς που συνδυάζουν εορταστική ατμόσφαιρα, καρναβαλικά δρώμενα και εμπειρίες αυθεντικού τοπικού χαρακτήρα.

Θετική πορεία καταγράφει η ταξιδιωτική ζήτηση οργανωμένων διακοπών από τους Έλληνες εκδρομείς για αποδράσεις κατά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, με την εικόνα να είναι βελτιωμένη σε σχέση με το 2025 και με ενισχυμένη τάση για κρατήσεις τελευταίας στιγμής.

Σύμφωνα με στοιχεία κρατήσεων που έχει στη διάθεση της η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA) από τα ελληνικά τουριστικά γραφεία, καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα της τελευταίας στιγμής, κυρίως σε μεμονωμένα και οδικά ταξίδια, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη σταθερή διάθεση των Ελλήνων για σύντομες αποδράσεις.

Η ζήτηση επικεντρώνεται σε προορισμούς που συνδυάζουν εορταστική ατμόσφαιρα, καρναβαλικά δρώμενα και εμπειρίες αυθεντικού τοπικού χαρακτήρα. Στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον κατευθύνεται τόσο σε παραδοσιακά καρναβαλικά κέντρα όσο και σε ορεινούς και ηπειρωτικούς προορισμούς. Μεταξύ των επιλογών που ξεχωρίζουν είναι ο Άγιος Γερμανός, το Ναύπλιο, τα Μετέωρα, το Καρπενήσι, η Θράκη, η Πάτρα, η Ξάνθη, το Ρέθυμνο, η Νάουσα, η Αράχωβα, τα Καλάβρυτα, τα Τρίκαλα Κορινθίας, τα Ζαγοροχώρια, η Λαμία και η Λευκάδα.

Παράλληλα, ισχυρό παραμένει το ενδιαφέρον και για ταξίδια στο εξωτερικό, με προορισμούς όπως η Βενετία, η Ρώμη, η Πράγα, η Βαρκελώνη, η Βουδαπέστη, η Κωνσταντινούπολη, η Σόφια και το Βουκουρέστι να συγκεντρώνουν σημαντική ζήτηση. Ψηλά στη λίστα των προτιμήσεων καταγράφονται επίσης η Αίγυπτος, το Βιετνάμ και η Ταϊλάνδη.

Το κόστος του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας

Συνολικά, τα διαθέσιμα προγράμματα για το 2026, από σύντομα οδικά breaks με ΙΧ έως οργανωμένες εκδρομές με γκρουπ και αεροπορικές αποδράσεις στο εξωτερικό, αποτυπώνουν μια αγορά που κινείται με βάση την ευελιξία, την εμπειρία και την προσαρμογή σε διαφορετικούς προϋπολογισμούς.

Στην κατηγορία των οργανωμένων εκδρομών γκρουπ εντός Ελλάδας, ξεχωρίζουν προτάσεις για τετραήμερες αποδράσεις που συνδυάζουν χειμερινές εμπειρίες και χαλάρωση. Το πρόγραμμα σε Καϊμακτσαλάν- Παλαιό Άγιο Αθανάσιο- Καστοριά- Λουτρά Πόζαρ, διάρκειας τεσσάρων ημερών, περιλαμβάνει μεταφορά, ξεναγήσεις, διαμονή και ημιδιατροφή, με τιμές από 375 ευρώ. Αντίστοιχα, η εκδρομή σε Ξάνθη- Δέλτα Έβρου, επίσης τετραήμερη, διατίθεται από 390 ευρώ, εστιάζοντας στο έντονο καρναβαλικό αποτύπωμα της περιοχής και στη φυσιολατρική εμπειρία του υγροβιότοπου.

Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται οι προτάσεις για Ιωάννινα- Ζαγοροχώρια (3 ημέρες, διαμονή σε πεντάστερο, από 295 ευρώ), Νάουσα (4 ημέρες, διαμονή σε τετράστερο από 295 ευρώ), Τύρναβο- Αρκαδία (3 ημέρες, διαμονή σε τετράστερο από 235 ευρώ), Ναύπλιο (3 ημέρες, διαμονή σε τετράστερο από 245 ευρώ), Λευκάδα (3 ημέρες, διαμονή σε πεντάστερο από 245 ευρώ) και Κύμη- Θήβα (3 ημέρες, 4*, από 250 ευρώ).

Για όσους επιλέγουν αποδράσεις με ΙΧ, η αγορά προσφέρει ανταγωνιστικές επιλογές. Το Καρπενήσι προτείνεται για τριήμερη διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων από 184 ευρώ, η Πάτρα για 3 ημέρες σε τριάστερο από 230 ευρώ, η Ξάνθη για 4 ημέρες σε πεντάστερο από 175 ευρώ, ο Βόλος για 3 ημέρες σε πεντάστερο από 135 ευρώ, η Θεσσαλονίκη για 4 ημέρες σε τετράστερο από 120 ευρώ και το Ξυλόκαστρο για 3 ημέρες σε τετράστερο από 84 ευρώ.

Στην κατηγορία των αεροπορικών ταξιδιών στο εξωτερικό, διατηρείται ισχυρό ενδιαφέρον για ευρωπαϊκές πόλεις και θεματικές εμπειρίες. Ένα τετραήμερο πακέτο για Ρώμη που περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, ξεναγήσεις και πρωινό, ξεκινά από 389 ευρώ. Ένα τετραήμερο πακέτο Μαδρίτη- Τολέδο με γκρουπ ξεκινά από 495 ευρώ, ενώ η Πράγα προσφέρεται επίσης για τετραήμερη απόδραση με γκρουπ από 535 ευρώ. Ιδιαίτερη θέση κατέχει η Βενετία σε πενθήμερο πρόγραμμα με εκκίνηση στα 469 ευρώ, που αξιοποιεί τη διεθνή απήχηση του καρναβαλιού της.

Για τους πιο τολμηρούς, στα ταξίδια μακρινών αποστάσεων ξεχωρίζει το Καρναβάλι της Βραζιλίας σε δωδεκαήμερο πακέτο με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο, ημιδιατροφή και ξεναγήσεις, με κόστος από 3.890 ευρώ.

Άλλωστε, η ταξιδιωτική κίνηση ενισχύεται και φέτος σημαντικά από τα καρναβαλικά δρώμενα εντός και εκτός Ελλάδος, τα οποία λειτουργούν ως βασικός μοχλός ζήτησης. Στην Ελλάδα, πόλεις και περιοχές όπως η Πάτρα με το γνωστό καρναβάλι της, η Ξάνθη με την παρέλαση και το κάψιμο του Τζάρου, η Σκύρος με τον χορό των Γέρων, το Ρέθυμνο, η Κέρκυρα, η Νάουσα με τους Γενίτσαρους και Μπούλες, η Καστοριά με τις μπουμπούνες, ο Τύρναβος με το μπουρανί, η Κοζάνη με τους φανούς, τα Ιωάννινα με τις τζαμάλες, ο Σοχός με τους κουδουνοφόρους, το Γαλαξείδι με τον αλευροπόλεμο και η Θήβα με τον Βλάχικο γάμο συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον.

Στο εξωτερικό, η Βενετία (31/1-17/2), η Νίκαια, το Σάντα Κρουζ και το Καντίθ στην Ισπανία, η Κολωνία, το Μοχάκς στην Ουγγαρία, η Βασιλεία και φυσικά το Ρίο ντε Τζανέιρο (13-21/2) παραμένουν σταθερά σημεία αναφοράς για ταξίδια θεματικού χαρακτήρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ