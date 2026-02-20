Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Προειδοποίηση ΤτΕ για κακόβουλη χρήση του ονόματος του Γιάννη Στουρνάρα

Με αφορμή αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που εμφανίζουν τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα να συνομιλεί με δημοσιογράφους.

Με αφορμή αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που εμφανίζουν τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα να συνομιλεί με δημοσιογράφους, οι οποίοι στο πλαίσιο της συνομιλίας τους προτείνουν τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας με μικρή οικονομική συμμετοχή, από την οποία ο χρήστης μπορεί να αποκομίσει πολύ μεγάλα κέρδη, η ΤτΕ διευκρινίζει ότι αντίστοιχες συνομιλίες είναι ψευδείς, αποτελούν προφανώς προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και έχουν σκοπό την εξαπάτηση των πολιτών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος με αφορμή περιπτώσεις όπου πολίτες αναφέρουν απόπειρα εξαπάτησής τους με κατάχρηση του ονόματος και/ή του λογότυπου της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και περιπτώσεις όπου το όνομα μελών της Διοίκησης και του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος χρησιμοποιείται ψευδώς, έχει δημοσιεύσει στον ιστοχώρο της σχετική προειδοποίηση.

