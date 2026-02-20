Η Νovo Nordisk ενισχύει το Δ.Σ της με δυο βετεράνους της φαρμακοβιομηχανίας

Η Νovo Nordisk θα προτείνει τους βετεράνους της φαρμακoβιομηχανίας Γιαν βαν ντε Βίνκελ και Ραμόνα Σεκέιρα στο διοικητικό της συμβούλιο.

Η Νovo Nordisk θα προτείνει τους βετεράνους της φαρμακoβιομηχανίας Γιαν βαν ντε Βίνκελ και Ραμόνα Σεκέιρα στο διοικητικό της συμβούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την Παρασκευή. Τα δυο στελέχη θα είναι από τις πρώτες προσθήκες μετά την περσινή αναδιάρθρωση της δανέζικης φαρμακευτικής.

Πέρυσι, η Novo Nordisk και ο βασικός μέτοχός της, το Ίδρυμα Novo Nordisk, αντικατέστησαν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναδιάρθρωσαν το διοικητικό συμβούλιο, εγκαθιστώντας τον Λαρς Ρέμπιεν Σόρενσεν, ο οποίος ήδη προεδρεύει του Ιδρύματος, ως πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, δίνοντάς του έναν ισχυρό διπλό ρόλο.

Η Novo Nordisk επιβεβαίωσε επίσης τον διορισμό της Χέλενα Σάξον στο διοικητικό συμβούλιο, ο οποίος ανακοινώθηκε για πρώτη φορά πέρυσι. Η ίδια είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας λιανικής μόδας H&M και ήταν προηγουμένως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της σουηδικής φαρμακοβιομηχανίας Sobi.

Η υπόσχεση του Σόρενσεν

Οι υποψηφιότητες είναι ένα τεστ της δέσμευσης του Σόρενσεν να ενισχύσει τη φαρμακευτική και εμπορική τεχνογνωσία του διοικητικού συμβουλίου, μετά την κριτική που άσκησε στο προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο ότι κινήθηκε πολύ αργά στις προκλήσεις της αγοράς των ΗΠΑ.

Η Novo Nordisk, παραγωγός των Wegovy και Ozempic, αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις στην αγορά φαρμάκων για την παχυσαρκία, ανταγωνιζόμενη την αμερικανική ανταγωνίστρια Eli Lilly καθώς και εταιρείες τηλεϊατρικής που προσφέρουν φθηνότερες αντίγραφες εκδόσεις των φαρμάκων απώλειας βάρους της, με αποτέλεσμα οι μετοχές της να υποχωρήσουν κατά 49% τον τελευταίο χρόνο.

O Βαν ντε Βίνκελ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της δανέζικης Genmab, προτάθηκε για εκλογή στην ετήσια γενική συνέλευση που αναμένεται στις 26 Μαρτίου, ανέφερε η Novo σε ανακοίνωσή της. Ταυτόχρονα, η εταιρεία σχεδίαζε να εκλέξει την Σεκέιρα, πρώην επικεφαλής του Τμήματος Παγκόσμιου Χαρτοφυλακίου της ιαπωνικής Takeda Pharmaceutical, όπου εργάστηκε για 10 χρόνια μέχρι το 2025.

Η ίδια εργάστηκε προηγουμένως στην Eli Lilly σε διάφορες ηγετικές θέσεις σε ολόκληρο τον Καναδά, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε η Novo.