Εβδομάδα αυξημένου volatility στο ΧΑ - Μικρές απώλειες για τον Γενικό Δείκτη

Με οριακές απώλειες έκλεισε η συνεδρίαση της Παρασκευής, καθώς ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να αντιδράσει από τα χαμηλά ημέρας. Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap.

Με οριακές απώλειες έκλεισε η συνεδρίαση της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε πτωτικά σε όλη σχεδόν τη διάρκεια των συναλλαγών και βρέθηκε να «γράφει», λίγο πριν τις 16:30, χαμηλό ημέρας στις 2.259 μονάδες (-0,70%).

Λίγο πριν γίνει γνωστή η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικοί οι δασμοί Τραμπ, η ελληνική αγορά είχε ήδη αρχίσει να «μαζεύει» τις απώλειες, ενώ οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες διεύρυναν τα κέρδη τους.

Έτσι, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με οριακή πτώση 0,09% στις 2.273,73 μονάδες, καταγράφοντας σε επίπεδο εβδομάδας απώλειες 0,66%.

Αρνητικό το εβδομαδιαίο πρόσημο και για τον δείκτη των τραπεζών (-1,35%), που στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, πριν την τριήμερη διακοπή των συναλλαγών λόγω του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας, έκλεισε με απώλειες 0,57% στις 2.597,56 μονάδες.

Σε σχετικά χαμηλά επίπεδα ο τζίρος, που διαμορφώθηκε σε 239,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €31,32 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, στοιχείο που αντανακλά την αποστροφή ανάληψης ρίσκου εκ μέρους των επενδυτών. Κι αυτό, κατά κύριο λόγο εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, όπου η συσσώρευση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων συνεχίζεται, όπως και τα δημοσιεύματα που φέρουν τις ΗΠΑ έτοιμες να εξαπολύσουν πλήγμα κατά του Ιράν, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Μετά από μια εβδομάδα αυξημένης μεταβλητότητας, το ενδιαφέρον θα στραφεί στο μπαράζ αποτελεσμάτων που είναι προγραμματισμένο για τις 26 και 27 Φεβρουαρίου από τις Τρ. Πειραιώς, Eurobank, ΟΤΕ, Helleniq Energy, Ideal Holdings, ΕΤΕ, Alpha Bank και Premia Properties.

Ασφαλώς, παρά την αργία της Καθ. Δευτέρας, το κλίμα την ερχόμενη εβδομάδα θα διαμορφωθεί και από ενδεχόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και από τις όποιες ενδείξεις υπάρξουν για το πώς σκοπεύει να αντιδράσει η κυβέρνηση Τραμπ μετά την κρίση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Η τελική εικόνα στο ταμπλό της Παρασκευής βρήκε 54 μετοχές σε θετικό έδαφος, έναντι 55 σε αρνητικό και 41 αμετάβλητων.

Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ο τίτλος της Viohalco ξεχώρισε με άνοδο 2,20% στα 13,96 ευρώ, ενισχυμένη 1,62% ολοκλήρωσε η Jumbo, ενώ Τιτάν και ΔΕΗ ακολούθησαν με κέρδη 1,53% και 1,42% αντίστοιχα. Το top-5 συμπλήρωσε η ΕΥΔΑΠ με άνοδο 1,27%.

Ο ΟΠΑΠ ακολούθησε στο +1,24% και τα 16,30 ευρώ, άνω του 1% ενισχύθηκε και η Aegean στα 13,98 ευρώ, ενώ με μικρότερα κέρδη ολοκλήρωσαν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Coca-Cola HBC και Alpha Bank.

Στον αντίποδα βρέθηκε η Σαράντης με απώλειες 4,23% στα 14,50 ευρώ, η Motor Oil με πτώση 2,78% στα 35 ευρώ, και οι Cenergy και ElvalHalcor που υποχώρησαν 1,93% και 1,72% αντίστοιχα.

Μικρότερες απώλειες για τους τίτλους των Τρ. Πειραιώς (-1%), Eurobank (-0,98%), ΟΤΕ (-0,88) και ΕΤΕ (-0,69%).