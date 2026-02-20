Κέρδη στην Wall Street μετά το δικαστικό «στοπ» στους δασμούς Τραμπ

Ο Dow Jones κερδίζει 0,04% στις 49.423 μονάδες, ο S&P 500 προσθέτει 0,24% στις 6.879 μονάδες κα ο Nasdaq κερδίζει 0,43% στις 22.792 μονάδες.

Κέρδη καταγράφονται στη Wall Street την Παρασκευή, μετά από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να επιβάλλει μπλόκο στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Το στοπ υπερκέρασε τα «μάκρο» που δείχνουν επιδείνωση της εικόνας της αμερικανικής οικονομίας, με το ΑΕΠ των ΗΠΑ να παρουσιάζει ρυθμό ανάπτυξης μόλις 1,4% στο δ' τρίμηνο και 2,2% για το 2025, και τον πληθωρισμό να δείχνει κολλώδη και επίμονα χαρακτηριστικά.

Από την δικαστική απόφαση επηρεάζονται οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ στις περισσότερες χώρες του κόσμου, κάνοντας χρήση ενός νόμου του 1977, του International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), που δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να «ρυθμίζει» το εμπόριο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο Τραμπ τον επικαλέστηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2025 για να επιβάλει δασμούς σε προϊόντα από Κίνα, Μεξικό και Καναδά, υποστηρίζοντας ότι η διακίνηση ναρκωτικών αποτελούσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Επανήλθε τον Απρίλιο, με δασμούς από 10% έως 50% σε προϊόντα από σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Δήλωσε ότι το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ – όπου οι εισαγωγές των ΗΠΑ υπερβαίνουν τις εξαγωγές – αποτελούσε «έκτακτη και ασυνήθιστη απειλή». Οι δασμοί που δεν επηρεάστηκαν αφορούν συγκεκριμένους κλάδους, όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, η ξυλεία και η αυτοκινητοβιομηχανία, οι οποίοι επιβλήθηκαν βάσει του άρθρου 232 του νόμου για την επέκταση του εμπορίου του 1962, επικαλούμενοι λόγους εθνικής ασφάλειας.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones κερδίζει 0,04% στις 49.423 μονάδες, ο S&P 500 προσθέτει 0,24% στις 6.879 μονάδες κα ο Nasdaq κερδίζει 0,43% στις 22.792 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί πως σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P μετρά άνοδο 0,1%, ο Nasdaq ετοιμάζεται να διακόψει ένα σερί πέντε εβδομάδων απωλειών με κέρδη 0,2% ενώ ο Dow Jones οδεύει προς πτώση 0,5%.

Στο μέτωπο των μάκρο, οι επενδυτές υιοθετούν απαισιόδοξη νότα για την ανάπτυξη της οικονομίας των ΗΠΑ, καθώς το ΑΕΠ παρουσίασε άνοδο μόλις κατά 1,4% για το τέταρτο τρίμηνο, πολύ χαμηλότερα από το ράλι 2,5% που είχαν προβλέψει οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Υπενθυμίζεται πως η αμερικανική ανάπτυξη έτρεξε με ρυθμό 4,4% στο τρίτο τρίμηνο.

Το κυβερνητικό shutdown - ρεκόρ που έλαβε χώρα κατά το πρώτο μισό του τέταρτου τριμήνου αφαίρεσε περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα από την οικονομική ανάπτυξη. Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών - ο αγαπημένος δείκτης της Fed για την μέτρηση του πληθωρισμού- έδειξε ότι ο πληθωρισμός ανήλθε σε 2,9% τον Δεκέμβριο ενώ ο δομικός PCE διαμορφώθηκε στο 3%, πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της να διχάζονται μεταξύ αγοράς εργασίας και ΔΤΚ.