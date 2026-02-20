Παπασταύρου: «Πολύπλευρος ο ρόλος της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης»

Με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ υπό τον γερουσιαστή Jerry Moran, συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ υπό τον γερουσιαστή Jerry Moran, συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Από την αμερικανική πλευρά, στη συνάντηση συμμετείχαν οι γερουσιαστές Kirsten Gillibrand, John Barrasso, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της πλειοψηφίας και δεύτερος σε κατάταξη Ρεπουμπλικανός στη Γερουσία, John Boozman, Deb Fischer, Gary Peters, και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, και συζητήθηκε η συνεργασία σε μια σειρά από τομείς, με έμφαση την ενέργεια και τις επενδύσεις.

Ο κ. Παπασταύρου παρουσίασε τις 3+1 ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ της χώρας μας και των Ηνωμένων Πολιτειών τους τελευταίους μήνες: με την κοινοπραξία Chevron- HELLENiQ ENERGY, με την ExxοnMobil, την HELLENiQ ENERGY και την ENERGEAN, αλλά και τη συμφωνία προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου ανάμεσα στην Atlantic See, που ίδρυσαν ο όμιλος AKTOR (60%) και η ΔΕΠΑ Εμπορίας (40%), και στην αμερικανική εταιρεία Venture Global Inc.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι Αμερικανοί γερουσιαστές για την αναβίωση του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ), με τον υπουργό να υπογραμμίζει ότι η πρόσφατη Κοινή Δήλωση για την Υπουργική Σύνοδο Ενέργειας 3+1 στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2025 με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν μια δέσμευση για την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι ο ρόλος της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης είναι πολύπλευρος: αποτελεί μια ευρωπαϊκή πύλη LNG, μια ραχοκοκαλιά Νότου-Βορρά μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, έναν κόμβο διαφοροποίησης ενέργειας που συνδυάζει LNG, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διασυνδέσεις, και ένα περιφερειακό κέντρο αναδιανομής φυσικού αερίου.

Και τόνισε ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή η συνεργασία έχει στρατηγική σημασία: επεκτείνει την πρόσβαση στην αγορά LNG των ΗΠΑ, μειώνει την ενεργειακή μόχλευση της Ρωσίας, ενισχύει τις διατλαντικές αλυσίδες εφοδιασμού, υποστηρίζει την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας και της περιοχής και συνδέει τον αξιόπιστο ενεργειακό εφοδιασμό με την τεχνολογική ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, ενώ επιτυγχάνει την ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα.