WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει «περιορισμένη επίθεση» για να αναγκάσει το Ιράν σε συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ «εξετάζει το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν», προκειμένου να το αναγκάσει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του για μια πυρηνική συμφωνία.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «εξετάζει το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν», προκειμένου να το αναγκάσει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του για μια πυρηνική συμφωνία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, πρόκειται για ένα πρώτο βήμα που θα έχει ως στόχο να πιέσει την Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία, χωρίς όμως να φτάσει στο σημείο μιας πλήρους επίθεσης που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικά αντίποινα.

Η αρχική επίθεση, η οποία εάν εγκριθεί θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών, θα στοχεύσει μερικές στρατιωτικές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις, ανέφεραν πηγές στην WSJ. Εάν το Ιράν εξακολουθήσει να αρνείται να συμμορφωθεί με την οδηγία του Τραμπ να τερματίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, οι ΗΠΑ θα απαντήσουν με μια ευρεία εκστρατεία κατά των εγκαταστάσεων του καθεστώτος της Τεχεράνης - με πιθανώς στόχο την ανατροπή του.

Η πρώτη επιλογή αυτού του περιορισμένου χτυπήματος, η οποία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, σηματοδοτεί ότι ο Τραμπ μπορεί να είναι ανοιχτός στη χρήση στρατιωτικής βίας όχι μόνο ως τιμωρία για την αποτυχία του Ιράν να συνάψει συμφωνία, αλλά και για να προετοιμάσει το έδαφος για μια φιλική προς τις ΗΠΑ συμφωνία.

Μία από τις πηγές που επικαλείται η WSJ αναφέρει ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να εντείνει τις επιθέσεις του, ξεκινώντας από μικρές επιθέσεις πριν διατάξει μεγαλύτερες επιθέσεις μέχρι το ιρανικό καθεστώς είτε να διαλύσει το πυρηνικό του έργο είτε να καταρρεύσει.

Ένα περιορισμένο πλήγμα θα οδηγούσε το Ιράν στην αποχώρηση από τις διαπραγματεύσεις, τουλάχιστον για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, δήλωσε ένας περιφερειακός αξιωματούχος, ειδικά όταν οι αξιωματούχοι στην Τεχεράνη διαμορφώνουν αυτή τη στιγμή την απάντησή τους στις απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Δεν είναι σαφές το πόσο σοβαρά εξετάζει ο Τραμπ την επιλογή της περιορισμένης επίθεσης μετά από εβδομάδες συζητήσεων, αν και ανώτεροι βοηθοί του την έχουν επανειλημμένα παρουσιάσει. Οι πρόσφατες συζητήσεις έχουν επικεντρωθεί περισσότερο σε εκστρατείες μεγαλύτερης κλίμακας, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του σχετικά με το Ιράν εντός 10 ημερών. Αργότερα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το χρονοδιάγραμμά του ήταν το πολύ περίπου δύο εβδομάδες. «Θα κάνουμε μια συμφωνία ή θα πετύχουμε μια συμφωνία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», είπε.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, αρνήθηκε να συζητήσει ποια πορεία θα ακολουθήσουν οι ΗΠΑ, λέγοντας ότι «μόνο ο Πρόεδρος Τραμπ ξέρει τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει».

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει να διατάξει επίθεση σε οποιαδήποτε κλίμακα, δήλωσαν αξιωματούχοι, αν και εξετάζει επιλογές που κυμαίνονται από μια εβδομαδιαία εκστρατεία επιθέσεων για την επιβολή αλλαγής καθεστώτος έως ένα μικρότερης κλίμακας κύμα επιθέσεων στην κυβέρνηση και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι και αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι τέτοιες επιθέσεις θα ενθάρρυναν ιρανικά αντίποινα, ενδεχομένως παρασύροντας τις ΗΠΑ σε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή και θέτοντας σε κίνδυνο τους περιφερειακούς συμμάχους.

Παρόμοια σκέψη για επίθεση στη Βόρεια Κορέα στην πρώτη θητεία Τραμπ

Η εξέταση του Τραμπ για ένα μικρότερο αρχικό χτύπημα, θυμίζει μία επιλογή που εξέταζε ο Τραμπ για τη Βόρεια Κορεά κατά την πρώτη του θητεία. Το 2018, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έντονης πυρηνικής ρητορικής μεταξύ Ουάσινγκτον και Πιονγιάνγκ, η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ ζύγισε ένα περιορισμένο, προληπτικό πλήγμα στη Βόρεια Κορέα. Η κίνηση θα έδειχνε πόσο σοβαρά μιλούσαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Πιονγιάνγκ.

Ο Τραμπ και η ομάδα του αποφάσισαν να μην επιτεθούν στη Βόρεια Κορέα. Ο πρόεδρος αντ' αυτού επέλεξε την διπλωματική οδό με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, αν και τρεις συναντήσεις απέτυχαν να πείσουν τον αυταρχικό ηγέτη να αποχωριστεί τα πυρηνικά.

Στο διπλωματικό μέτωπο, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα με Ιρανούς ομολόγους τους για διαπραγματεύσεις. Οι ΗΠΑ θέλουν να τερματιστεί το πυρηνικό έργο της Τεχεράνης και να δουν περιορισμούς στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και την υποστήριξη προς τους περιφερειακούς ένοπλους πληρεξουσίους. Το Ιράν έχει απορρίψει μια ευρεία συμφωνία και μέχρι στιγμής έχει προσφέρει μέτριες παραχωρήσεις στις πυρηνικές του προσπάθειες. Αρνήθηκε για άλλη μια φορά ότι είχε ποτέ επιδιώξει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Το αδιέξοδο, το οποίο οι Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε όλο και περισσότερο ότι είναι απίθανο να ξεπεραστεί, και η αμερικανική στρατιωτική συγκέντρωση κοντά στο Ιράν έχουν αυξήσει τις πιθανότητες επιθέσεων.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν απειλήσει να απαντήσουν με τη μέγιστη δύναμη σε οποιοδήποτε επίπεδο αμερικανικών επιθέσεων. Σε μια σειρά δηλώσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι δυνάμεις του θα μπορούσαν να βυθίσουν ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και να χτυπήσουν τον αμερικανικό στρατό «τόσο δυνατά που να μην μπορεί να σηκωθεί ξανά».

Τις τελευταίες ημέρες, οι ΗΠΑ συνέχισαν να μετακινούν μαχητικά αεροσκάφη F-35 και F-22 τελευταίας τεχνολογίας προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και έναν Αμερικανό αξιωματούχο. Ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο φορτωμένο με αεροσκάφη επίθεσης και ηλεκτρονικού πολέμου βρίσκεται καθ' οδόν.