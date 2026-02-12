Νέοι φόβοι για AI φούσκα στη Wall Street: «Κόκκινο» 3x3 για S&P 500 - Πτώση 2% ο Nasdaq

Ο Dow Jones υποχώρησε 1,34% στις 49.705 μονάδες με βαρίδι την Cisco Systems στο -12,32%. Τρίτωσε το «κόκκινο» του S&P 500. Βουτιά 2% για Νasdaq.

Διεύρυνε τις απώλειές της η Wall Street την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να ανησυχούν εκ νέου για «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία απειλεί να διαταράξει τα επιχειρηματικά μοντέλα ολόκληρων βιομηχανιών και να αυξήσει την ανεργία ενώ ταυτόχρονα δεν τους... συγκίνησαν και ιδιαίτερα τα στοιχεία για την εικόνα της αμερικανικής αγοράς εργασίας.

Ειδικότερα, ο Dow Jones υποχώρησε 1,34% στις 49.451 μονάδες με βαρίδι την μετοχή της Cisco Systems, η οποία κατρακύλησε 12,32% αφότου εξέδωσε απογοητευτικό guidance για το τρέχον τρίμηνο. Ο S&P 500 απώλεσε 1,57% στις 6.832 μονάδες κάνοντας το «κόκκινο 3x3», ενώ ο Nasdaq διολίσθησε 2,04% στις 22.597 μονάδες. Χρηματοπιστωτικοί τίτλοι όπως η Morgan Stanley δέχτηκαν πιέσεις -4,88% λόγω φόβων ότι η ΑΙ θα διαταράξει τη διαχείρισης πλούτου.

Η μετοχή της εταιρίας μεταφορών και logistics, C.H. Robinson βυθίστηκε 14,54% λόγω φόβων ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βελτιστοποιήσει τις εμπορευματικές δραστηριότητες, επηρεάζοντας ορισμένες ροές εσόδων. Η διαφαινόμενη αναστάτωση στην Τεχνητή Νοημοσύνη εξαπλώθηκαν ακόμη και στον τομέα των ακινήτων, πλήττοντας μετοχές όπως η CBRE και η SL Green Realty, υπό τους φόβους ότι η υψηλότερη ανεργία θα πλήξει τη ζήτηση για χώρους γραφείων.

Οι μετοχές λογισμικού - ένας κλάδος που μαστίζεται από ανησυχίες για αναστάτωση τις τελευταίες εβδομάδες - επέκτειναν τις ετήσιες απώλειές τους στη συνεδρίαση, με τη μετοχή της Autodesk σημείωσε απώλειες 3,94% με ετήσια βουτιά 24%. Οι επενδυτές αναζήτησαν ασφάλεια σε πιο αμυντικά βαριά χαρτιά της αγοράς και επέστρεψαν στην αγκαλιά των blue chips με τον τίτλο της Walmart να σημειώνει ράλι 3,8%.

«Λειτουργεί σαν την ψυχολογία του όχλου, κατά τη γνώμη μου. Πρώτα πουλάς και μετά κάνεις την ανάλυση, αλλά δεν κολλάς κρατώντας την βόμβα στα χέρια», εξήγησε ο Τος Μέιφιλντ, στρατηγικός επενδύσεων στην Baird, σχολιάζοντας το πρόσφατο sell off στους τίτλους software. «Τα χρήματα που προέρχονται από το λογισμικό έχουν πού να πάνε» συμπλήρωσε στον απόηχο της ισχυρής έκθεσης για την απασχόληση ενώ με τις αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας δεν αποκλείεται να υπάρξουν λιγότερες μειώσεις επιτοκίων από Fed.

Βεβαίως, «αγκάθι» εξακολουθεί να παραμένει ο υψηλός πληθωρισμός, με την έκθεση της Παρασκευής να ρίχνει φως στα επόμενα βήματα της νομισματικής πολιτικής. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones αναμένουν ότι ο ΔΤΚ Ιανουαρίου θα δείξει άνοδο 0,3% με ίδιο ποσοστό και στον «πυρήνα» ή δομικό πληθωρισμό, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας.