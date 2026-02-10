Περαιτέρω άνοδο κερδοφορίας το 2026 χάρη στα φάρμακα για τον καρκίνο «βλέπει» η AstraZeneca

Υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Πασκάλ Σοριότ, η Astra έχει γίνει υπερδύναμη στα φάρμακα για τον καρκίνο και μία από τις δύο μεγαλύτερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Περαιτέρω αύξηση των κερδών φέτος, αναμένει η AstraZeneca με ώθηση από τις πωλήσεις των φαρμάκων της για τον καρκίνο.

Τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να αυξηθούν κατά ένα χαμηλό διψήφιο ποσοστό, τόνισε την Τρίτη η βρετανική φαρμακευτική εταιρεία σύμφωνα με το Bloomberg, με την εκτίμηση να να συμβαδίζει με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Παράλληλα, ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα του τέταρτου τριμήνου που ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις των οικονομολόγων με αύξηση 8% και 11% αντίστοιχα.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου διαμορφώθηκαν στα 2,12 δολάρια ανά μετοχή, μετά την αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 2% στα 15,50 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές ανέμεναν 2,12 δολάρια και 15,4 δισ. δολάρια αντιστοίχως.

Η AstraZeneca δήλωσε ότι οι πωλήσεις των φαρμάκων για τον καρκίνο κατά τη διάρκεια του τριμήνου αυξήθηκαν κατά 20% στα 7,03 δισ. δολάρια, αλλά τα έσοδα από τα καρδιαγγειακά φάρμακά της μειώθηκαν κατά 6% στα 3,05 δισ. δολάρια, εν μέρει λόγω του ανταγωνισμού των γενόσημων.

Υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Πασκάλ Σοριότ, η Astra έχει γίνει υπερδύναμη στα φάρμακα για τον καρκίνο και μία από τις δύο μεγαλύτερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η φιλοδοξία του CEO να φτάσει τα 80 δισ. δολάρια σε έσοδα μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα δοκιμαστεί φέτος, καθώς η φαρμακευτική εταιρεία επιδιώκει σχεδόν να διπλασιάσει τις πωλήσεις της σε σύγκριση με το 2023.

Η Astra πιέζει για να ενισχύσει την παραγωγή φαρμάκων για την απώλεια βάρους, πιο πρόσφατα με μια συμφωνία αξίας έως και 18,5 δισ. δολαρίων με την κινεζική εταιρεία CSPC Pharmaceutical Group.