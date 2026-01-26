Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα

Η μετοχή της Danone έχασε 2,3%, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά κατρακύλησε 2,9% σε χαμηλό 12 μηνών (από Ιανουάριο 2025).

Θετικά κινήθηκαν οι περισσότεροι δείκτες στις ευρωαγορές τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές έστρεψαν την προσοχή τους στα εταιρικά αποτελέσματα που αναμένεται να δημοσιευτούν μέσα στην εβδομάδα, ενώ παράλληλα παρακολούθησαν τη γεωπολιτική σκηνή, η οποία θα καθορίσει το κλίμα της αγοράς, καθώς οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά επανεμφανίζονται στο προσκήνιο, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κέρδισε 0,20% στις 608,18 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 ενισχύθηκε 0,12% στις 5.955 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη πρόσθεσε 0,20% στις 24.950 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώθηκε 0,15% στις 8.131 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κέρδισε 0,05% στις 10.148 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αναρριχήθηκε 0,26% στις 44.950 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 ισχυροποιήθηκε 0,78% στις 17.680 μονάδες.

Στο ταμπλό, ξεχώρισε η πτώση που κατέγραψαν οι μετοχές τριών εκ των μεγαλύτερων γαλακτοκομικών ομίλων στον κόσμο: Danone, Nestle και Lactalis καθώς η Vitagermine ανακοίνωσε ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος σε σκόνη, λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να έχει μολυνθεί με την τοξίνη σερεουλίδη, που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και εμετούς, με την κρίση που έχει ξεσπάσει να απειλεί με συνδυασμένες ζημίες που ξεπερνούν το 1 δισ. δολαρίων.

Η μετοχή της Danone έχασε 2,3%, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά κατρακύλησε 2,9% σε χαμηλό 12 μηνών (από Ιανουάριο 2025), ενώ της Nestle διολίσθησε 0,8% σε χαμηλό τετραμήνου, με τις απώλειες του Ιανουαρίου σε σχεδόν 10% μετά την ανάκληση παρτίδων σε δεκάδες χώρες νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ο τίτλος της Ryanair απώλεσε 3%, μιας και αναβάθμισε το guidance για τo 2026, ενώ η Airbus διολίσθησε πάνω από 2%, επειδή ο CEO της Γκυγιάμ Φορί τόνισε ότι το 2025 σημαδεύτηκε από έναν «άνευ προηγουμένου αριθμό κρίσεων».

Στα «μάκρο» της ημέρας, οι επιχειρηματικές προοπτικές της Γερμανίας υποχώρησαν στις αρχές του έτους, με την οικονομία να παραμένει νωθρή παρά την υπόσχεση για μεγάλες κυβερνητικές επενδύσεις που θα ακολουθήσουν. Ο δείκτης προσδοκιών από το ινστιτούτο Ifo μειώθηκε απροσδόκητα στο 89,5 από 89,7 τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με έκθεση της Δευτέρας. Οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Bloomberg είχαν προβλέψει αύξηση στο 90,3. Στον αντίποδα, μία μέτρηση για τις τρέχουσες συνθήκες κατέγραψε αύξηση.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιδιώξει μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Κίνα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να επιβάλει δασμούς 100% στην Οτάβα εάν υπογράψει εμπορικό deal με το Πεκίνο. «Έχουμε δεσμεύσεις βάσει της CUSMA (Συμφωνία Καναδά-ΗΠΑ-Μεξικού) να μην επιδιώξουμε συμφωνίες με οικονομίες εκτός αγοράς χωρίς ειδοποίηση. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να το κάνουμε αυτό με την Κίνα ή με άλλες οικονομίες εκτός αγοράς», τόνισε.

Οι traders αυτή την εβδομάδα θα στρέψουν επίσης την προσοχή τους στην Fed των ΗΠΑ πρόκειται να ανακοινώσει την πρώτη της πολιτική απόφαση για το 2026 την Τετάρτη. Ενώ η Fed αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της, η Wall Street θα αναζητήσει ενδείξεις για το πότε οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής στη FOMC θα μειώσουν το κόστος δανεισμού.

Παράλληλα, η εβδομάδα είναι πλούσια και σε επιχειρηματικά μεγέθη, καθώς περισσότερες από 90 εταιρείες του S&P 500 πρόκειται να δημοσιεύσουν τα τριμηνιαία μεγέθη τους, μεταξύ των οποίων και πρωταγωνίστριες των Μag 7 όπως οι Apple, Meta και Microsoft. Μέχρι στιγμής, οι εταιρικές επιδόσεις είναι ισχυρή, με το 76% των εισηγμένων να έχουν ξεπεράσει τις προβλέψεις των αναλυτών, σύμφωνα με το FactSet.