Optima: Θετικές προοπτικές και το 2026 στο ΧΑ – Πέντε top picks με περιθώριο ανόδου έως 48%

Θετικές προοπτικές και προϋποθέσεις συνέχισης της ανόδου στο Χρηματιστήριο της Αθήνας διακρίνουν για το 2026 οι αναλυτές της Optima Bank.

Τις θετικές αυτές εκτιμήσεις, βασίζουν:

α) στο μακροοικονομικό περιβάλλον που παραμένει ευνοϊκό, με αναμενόμενη επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,4%, υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ (1,4%)

β) στην πειθαρχημένη δημοσιονομική πολιτική, με πρωτογενές πλεόνασμα 2,4% το 2026 και περαιτέρω υποχώρηση του λόγου Δημόσιου Χρέους/ΑΕΠ κάτω από το 140%

γ) στον τραπεζικό κλάδο που είναι καλά κεφαλαιοποιημένος, με πλεονάζουσα ρευστότητα περίπου €80 δισ. για τη στήριξη περαιτέρω πιστωτικής επέκτασης ( άνω των €10 δισ. το 2026).

δ) στην ισχυρή αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) των ελληνικών εταιρειών, η οποία αναμένεται να υπερβεί το 10% το 2026

ε) στην ελκυστική μερισματική απόδοση του ΧΑ που εκτιμάται σε 4,5% για το 2026, υψηλότερη από εκείνη των ευρωπαϊκών ομοειδών

στ) στο γεγονός ότι ο μέσος δείκτης P/E της ελληνικής αγοράς βρίσκεται στο 10,4x, παρά την υπέρτερη αύξηση στα EPS, που υποδηλώνει discount περίπου 30% έκπτωση σε σύγκριση με τους ευρωπαϊκούς «νότιες» ομοειδείς αγορές

ζ) στην αναβάθμιση του ΧΑ σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς από τη STOXX από τον προσεχή Σεπτέμβριο, καθώς και στο ενδεχόμενο αναβάθμισης από τους MSCI και FTSE Russell.

Ειδικά για τον τραπεζικό κλάδο, οι αναλυτές της Optima σχολιάζουν ότι, σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση των επιτοκίων και την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, η κερδοφορία αναμένεται να ενισχυθεί, με υψηλότερες διανομές μερισμάτων. Τονίζουν δε ότι παρά το πρόσφατο ράλι, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές, αφήνοντας περιθώρια περαιτέρω ανόδου, με οδηγούς την πιστωτική επέκταση, τις υψηλότερες προμήθειες και την αξιοποίηση κεφαλαίων.

Top- p icks και αυξημένες τιμές-στόχοι

Οι κορυφαίες επιλογές των αναλυτών της Optima για το 2026 είναι οι μετοχές των Τρ. Πειραιώς, Eurobank, Metlen, ΔΕΗ και Motor Oil.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή μερισματική απόδοση, τα αμυντικά χαρακτηριστικά, την πρόσφατη υποχώρηση των τιμών των μετοχών και άλλα ποιοτικά στοιχεία, εντάσσουν στη watchlist τους τις μετοχές των ΕΤΕ, Alpha Bank, Helleniq Energy, Jumbo, Άβαξ και Qualco.

Η Optima δίνει νέες αυξημένες τιμές-στόχους στα 9,64 ευρώ για την Τρ. Πειραιώς, στα 4,60 ευρώ για τη Eurobank, στα 24,6 ευρώ για τη ΔΕΗ, στα 64 ευρώ για τη Metlen και στα 40,70 ευρώ για τη Motor Oil.

Οι νέες τιμές-στόχοι υποδηλώνουν περιθώρια ανόδου από 14,5% (Eurobank) έως 47,8% (Metlen).

Υψηλότερες τιμές-στόχους δίνουν οι αναλυτές της Optima και για τις μετοχές των Alpha Bank (4,28 ευρώ), ΕΤΕ (15,83 ευρώ), Τιτάν (64,20 ευρώ), Helleniq Energy (9,80 ευρώ), Άβαξ (3,81 ευρώ) ενώ για την Qualco τοποθετούν την τιμή-στόχο στα 7,12 ευρώ.

Οι προκλήσεις

Για το 2026 η Optima σημειώνει ότι ως βασικές προκλήσεις παραμένουν η έγκαιρη απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, το ενδεχόμενο μιας σημαντικής διόρθωσης στις διεθνείς αγορές, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι ανησυχίες γύρω από το αυξημένο δημόσιο χρέος των μεγάλων οικονομιών και τον κίνδυνο κρίσης χρέους.

Τέλος, ως πρόκληση ξεχωρίζουν και τη μετατόπιση της προσοχής της αγοράς, προς το τέλος του έτους, στις επικείμενες εθνικές εκλογές του α’ εξαμήνου 2027.