Editorial

Το τελευταίο μίλι πριν το νέο μαραθώνιο

Viber Whatsapp
Μοιράσου το

Το μεταρρυθμιστικό πλάνο του 2026 (που ξεδιπλώνεται αυτές τις ημέρες από τα κυβερνητικά στελέχη), έχει ειδική σημασία. Έχει ειδική σημασία γιατί τα πράγματα φέτος διεθνώς είναι πιο δύσκολα και πολύ πιο άδηλα, με αποτέλεσμα η ανάγκη για θωράκιση και ανθεκτικότητα να γίνεται όλο και πιο επιτακτική.

Υπάρχει όμως και μία άλλη «ιδιαιτερότητα» στο φετινό πλάνο. Αυτή συνδέεται με το τέλος μίας περιόδου όχι μόνο λόγω του εκλογικού κύκλου, αλλά και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης που ολοκληρώνεται φέτος. Καθώς λοιπόν το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης ταυτίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον σχεδιασμό για το 2026, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να γίνουν όλα εγκαίρως, και δεν είναι λίγα: 177 ορόσημα έως τον Αύγουστο….

Είμαστε λοιπόν στο τελευταίο μίλι ενός κύκλου που ξεκίνησε το 2021 με βάση την έκθεση Πισσαρίδη (Σχέδιο Ανάπτυξης) η οποία τροφοδότησε (σε μεγάλο βαθμό) το Σχέδιο Ανάκαμψης (μαζί με μεταμνημονιακές και άλλες υποχρεώσεις). Στην πορεία προστέθηκαν επιπλέον στόχοι καθώς ανέκυψαν νέα μέτωπα και ανάγκες, προσαρμόζοντας (όσο ήταν εφικτό) τη στρατηγική.

Ωστόσο, αυτά που μένουν να γίνουν φέτος, είναι τα πιο δύσκολα και (ίσως) τα πιο σημαντικά. Έτσι γίνεται κάθε φορά στο τέλος μίας διαδρομής. Κάποιες παρεμβάσεις εκκρεμούν επί σειρά δεκαετιών, πολλές εξ αυτών είναι ζωτικής σημασίας για να θωρακιστεί η ελληνική οικονομία και για να αυξήσει την ανθεκτικότητά της.

Είναι σημαντικό να γίνουν, όπως είναι σημαντικό να διαρθρωθεί ο χάρτης πορείας των επόμενων ετών. Να οργανωθεί ο νέος Μαραθώνιος, με βάση τις νέες ανάγκες που τώρα διαμορφώνονται διεθνώς και εγχωρίως, αλλά και με βάση όσα δεν έχουν ακόμη γίνει (μερικώς ή πλήρως).

Γιατί οι δομικές αδυναμίες και η δεκαετής αποεπένδυση είναι ακόμη εμφανής σε πολλά πεδία που δεν δημιουργούν μόνο βαρίδια (οικονομικά και κοινωνικά), αλλά και κινδύνους όπως φαίνεται κάθε φορά που υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως φάνηκε στο blackout του FIR, ή στη τραγωδία των Τεμπών. Ανάλογα άλματα όμως είναι αναγκαία παντού: στην ενέργεια, στην ύδρευση, σε όλες τις βασικές υποδομές που πρέπει να εκσυγχρονισθούν πλήρως. Να γίνουν ισάξιες με τις «Δυτικές».

Πάρα πολλά βήματα έχουν γίνει. Δυστυχώς όμως ξεκινήσαμε από πολύ χαμηλά και νέες προκλήσεις προστέθηκαν στη «λίστα» όσων πρέπει να γίνουν: από την κλιματική κρίση, μέχρι το στεγαστικό, τη γήρανση του πληθυσμού και τη νέα αμυντική οικονομική πραγματικότητα.

Είναι σημαντικό να στηριχθεί λοιπόν η ανάπτυξη, γιατί είναι και προϋπόθεση για μα γίνουν όλα τα παραπάνω διαφυλάττοντας και την κοινωνική συνοχή. Με θωράκιση των πραγματικών εισοδημάτων και διαφύλαξη του δρόμου προς την πραγματική σύγκλιση η οποία θα διασφαλίσει με τη σειρά της την ευημερία αλλά και την κοινωνική σταθερότητα.

Αυτό το τελευταίο αυτό μίλι αλλά και η προετοιμασία για τον νέο μαραθώνιο απαιτεί υψηλές ταχύτητες και σωστή χάραξη πορείας. Με συνεκτικό και συμπεριληπτικό σχεδιασμό, με κατανόηση της κρισιμότητας των καιρών.

Όλες οι ειδήσεις

21:47

Politico: Έκλεισε το εμπορικό deal ΕΕ - Ινδίας, τι προβλέπει για τους δασμούς
21:42

Μερτς: «Ανησυχητικό το επίπεδο της χρήσης βίας στις ΗΠΑ»
21:33

Παραστατίδης: «Η απάντηση στον αυταρχισμό είναι οι ισχυροί θεσμοί» - Εκδήλωση του Democrat
21:28

Χρυσός: Κατέκτησε την «κορυφή» των 5.100 δολαρίων - Νέο ιστορικό υψηλό και για το ασήμι
21:27

Κυρανάκης: Η υποχρέωση της αντικατάσταση παλαιών ταξί με ηλεκτροκίνητα αφορά μόνο 270 ιδιοκτήτες για το 2026
21:06

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 21 νεκροί από το πολικό ψύχος, πάνω από 800.000 νοικοκυριά στο σκοτάδι
20:52

Τσάφος: Είναι απολύτως ξεκάθαρο το όριο εγκατάστασης ΑΠΕ σε κάθε περιφερειακή ενότητα
20:40

Ρωσικές αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν ορισμένες πτήσεις λόγω διακοπής στο σύστημα κρατήσεων
20:26

Γκουτέρες: Το κράτος δικαίου αντικαθίσταται από τον νόμο της ζούγκλας
20:17

Κακοκαιρία: Πού έπεσε η περισσότερη βροχή - Πάνω από 43.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις
20:03

Ρούτε: «Όποιος πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ, ονειρεύεται»
20:00

Η «χρυσοφόρα» γκρίζα ζώνη του Χρηματιστηρίου Αθηνών
19:59

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα
19:57

ΗΠΑ: Επτά νεκροί και ένας τραυματίας από τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στο Μέιν
19:44

Το τελευταίο μίλι πριν το νέο μαραθώνιο
19:37

Ζελένσκι: O επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία να διεξαχθεί πριν από την Κυριακή
19:23

Η Γερμανία επαναφέρει τις επιδοτήσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα - Κονδύλια 3 δισ. ευρώ
19:05

Το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν έφθασε στη Μέση Ανατολή
18:50

Η Apple ανανεώνει το AirTag με μεγαλύτερη εμβέλεια και δυνατότερο ήχο
18:47

Τρίκαλα: Το βίντεο από την στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα
18:45

Κάρνεϊ: Οι τελευταίες απειλές Τραμπ για δασμούς συνιστούν τακτική εμπορικών διαπραγματεύσεων
18:39

MAIA 200: Η Microsoft χτίζει την επόμενη οικονομία ΑΙ
18:38

Σύσκεψη υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη για την ευλογιά των προβάτων την Τρίτη
18:28

Ακροκόρινθος και Αρχαία Κόρινθος: Μια μονοήμερη εκδρομή στην ιστορία και τη θέα
18:15

Κρίση στον τομέα των τσιπ ελέω AI: Η έλλειψη θα διαρκέσει «έως το 2027»
18:03

ΧΑ: «Διακριτική» άνοδος και νέα υψηλά για τον Γενικό Δείκτη
17:58

Συρία: Η Ρωσία αποσύρει τα στρατεύματά της από αεροπορική βάση στα βορειοανατολικά
17:45

Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια - Οι πρώτες εκτιμήσεις
17:36

Γαλλία: Η αντιπαράθεση του με τον Τραμπ ενισχύει τη δημοφιλία του Μακρόν
17:35

Boυλή: 1,2 εκατ. ευρώ ανακτήθηκαν έως το 2025 από αχρεωστήτως καταβληθείσες αγροτικές ενισχύσεις

gazzetta
gazzetta reader insider insider