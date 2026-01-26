NBG Securities: Αυξάνει τιμές-στόχους για τις τράπεζες, top-pick η Τρ. Πειραιώς

Σε αύξηση των τιμών-στόχων για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών προχωρά η NBG Securities, σχολιάζοντας ότι εξακολουθούν αδικαιολόγητα να διαπραγματεύονται με έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών τους.

Σε αύξηση των τιμών-στόχων για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών προχωρά η NBG Securities, σχολιάζοντας ότι εξακολουθούν αδικαιολόγητα να διαπραγματεύονται με έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών τους. «Περαιτέρω σύγκλιση αποτιμήσεων και, συνεπώς, στενότερη έκπτωση δικαιολογείται, δεδομένων των προοπτικών ανάπτυξης που δείχνουν προς διατηρήσιμη κερδοφορία και ουσιαστικές αποδόσεις προς τους μετόχους» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές της NBG Securities.

Η χρηματιστηριακή ανεβάζει στα 4,40 ευρώ την τιμή-στόχο για την Alpha Bank (από 2,55 ευρώ προηγουμένως), στα 4,60 ευρώ για τη Eurobank (από 3,50 ευρώ προηγουμένως) και στα 9,90 ευρώ για την Τρ. Πειραιώς (από 6,25 ευρώ προηγουμένως), διατηρώντας για όλες αμετάβλητη σύσταση outperform.

Οι αναλυτές της NBG Securities εκτιμούν ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους για τον κλάδο (εξαιρουμένης της ΕΤΕ λόγω περιορισμένης κάλυψης) θα διαμορφωθούν στα 6,236 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,8% σε ετήσια βάση.

Αναμένουν επίσης ότι τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και λοιπές δραστηριότητες (NFCI) το 2026 θα ανέλθουν στα 2,261 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,9% σε ετήσια βάση, που αντιστοιχεί στο 27% περίπου των βασικών εσόδων.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων (adj. PAT) για το 2026 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 3,482 δισ. ευρώ (+6,2% σε ετήσια βάση), με την NBG Securities να τονίζει ότι οι τράπεζες σκοπεύουν να αυξήσουν τις διανομές προς τους μετόχους (δείκτες διανομής κερδών άνω του 50% το 2025, με άνοδο στο 60% το 2028), χωρίς όμως να υπονομεύσουν τις κεφαλαιακές τους θέσεις, καθώς η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου παραμένει ισχυρή. Με βάση τα παραπάνω, οι αναλυτές της χρηματιστηριακής αναμένουν μερισματικές αποδόσεις μεταξύ 5,2% και 7,2% για την περίοδο 2025-2028.

Top - pick η Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει το top-pick της χρηματιστηριακής στον κλάδο, προσφέροντας περιθώριο ανόδου 20% βάσει της τιμής-στόχου των 9,90 ευρώ. Όπως επισημαίνεται, η μετοχή της παραμένει αδικαιολόγητα υποτιμημένη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες συστημικές ελληνικές τράπεζες.

Παρ’ όλα αυτά, η NBG Sec. τονίζει ότι πέραν των κοινών θετικών χαρακτηριστικών σε επίπεδο κλάδου, καθεμία διαθέτει και επιμέρους πλεονεκτήματα: η Alpha Bank δικαιολογεί ένα premium λόγω της απτής εκδήλωσης ενδιαφέροντος της UniCredit, ενώ η Eurobank ξεχωρίζει χάρη στη γεωγραφική της διαφοροποίηση.

Η χρηματιστηριακή σημειώνει επίσης ότι όλες οι τράπεζες προγραμματίζουν την ανακοίνωση επικαιροποιημένων επιχειρηματικών σχεδίων με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων χρήσης 2025, «γεγονός που προμηνύει σημαντικές ειδήσεις στο προσεχές διάστημα».