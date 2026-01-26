Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Επτά νεκροί και ένας τραυματίας από τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στο Μέιν

ΗΠΑ: Επτά νεκροί και ένας τραυματίας από τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στο Μέιν
Το δικινητήριο Bombardier Challenger 650 συνετρίβη, κατά τη διαδικασία απογείωσης, στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπάνγκορ. Ακολούθως το ιδιωτικό τζετ τυλίχθηκε στις φλόγες.

Επτά νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός της συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους, χθες Κυριακή, σε αεροδρόμιο της αμερικανικής πολιτείας Μέιν, όπως μεταδίδει το CNN επικαλούμενο πληροφορίες από την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ.

Το δικινητήριο Bombardier Challenger 650 συνετρίβη, κατά τη διαδικασία απογείωσης, στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπάνγκορ. Ακολούθως το ιδιωτικό τζετ τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε την ώρα που σφοδρή χιονοκαταιγίδα πλήττει τις βορειοανατολικές αμερικανικές πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
ΗΠΑ
Αεροπορικό δυστύχημα
