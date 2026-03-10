Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: Το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν συνέλαβε 30 άτομα για κατασκοπεία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιράν: Το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν συνέλαβε 30 άτομα για κατασκοπεία
Το Ιράν ανακοινώνει τακτικά τη σύλληψη ατόμων που παρουσιάζονται ως «κατάσκοποι» που εργάζονται για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, τους δύο ορκισμένους εχθρούς του.

Το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε 30 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός αλλοδαπού, ως υπόπτους για κατασκοπεία, την ενδέκατη ημέρα του πολέμου μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

Το άτομο, του οποίου η εθνικότητα δεν αποκαλύφθηκε, «κατασκόπευε για δύο κράτη του Κόλπου εκ μέρους του αμερικανο-σιωνιστικού εχθρού», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση του που δημοσίευσε το Mizan, το πρακτορείο ειδήσεων της δικαστικής εξουσίας.

Το εν λόγω άτομο συνελήφθη στο βορειοανατολικό Ιράν χωρίς να αναφέρεται η ημερομηνία της σύλληψης του. Κατηγορείται για «μετάδοση πληροφοριών στον εχθρό σχετικά με την τοποθεσία και τις κινήσεις αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων», καθώς και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Το Ιράν ανακοινώνει τακτικά τη σύλληψη ατόμων που παρουσιάζονται ως «κατάσκοποι» που εργάζονται για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, τους δύο ορκισμένους εχθρούς του.

Από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι ιρανικές αρχές καλούν τακτικά τον πληθυσμό να είναι σε εγρήγορση και να αναφέρει οποιαδήποτε ύποπτη συμπεριφορά, ιδίως ατόμων που τραβούν φωτογραφίες ή βίντεο, που θα μπορούσε να βλάψει την εθνική ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αυξήσεις στα καύσιμα σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ - Τι θα σήμαινε πετρέλαιο στα 200 δολάρια

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Πώς φορολογούνται επικαρπία και ψιλή κυριότητα - Νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ

Κατώτατος μισθός: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις «ψαλιδίζουν» την πιο γενναία αύξηση - Το επικρατέστερο σενάριο

tags:
Ιράν
Σύλληψη
Πόλεμος
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider