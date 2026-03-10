Οι G7 σε ετοιμότητα για χρήση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Σύμφωνα με τον IEA, οι 32 χώρες-μέλη του διαθέτουν περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια σε έκτακτα στρατηγικά αποθέματα.

Οι χώρες της Ομάδας των Επτά (G7) ζήτησαν από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) να προετοιμάσει σενάρια για πιθανή απελευθέρωση έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή αναστατώνει τις αγορές.

Οι 7 βιομηχανικά πιο ανεπτυγμένες χώρες θέλουν να είναι έτοιμες να αξιοποιήσουν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου εφόσον χρειαστεί και ανέθεσαν στον IEA να εκτιμήσει τις ποσότητες που θα μπορούσαν να διατεθούν στην αγορά, δήλωσε την Τρίτη στο Παρίσι ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Roland Lescure. Θυμίζουμε ότι η Γαλλία έχει αναλάβει αυτή την περίοδο την προεδρία των G7.

Ο Οργανισμός, που επιβλέπει τη χρήση των πετρελαϊκών αποθεμάτων των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αναμένεται να συζητήσει τη διαδικασία σε συνεδρίαση του διοικητικού του συμβουλίου αργότερα μέσα στην ημέρα.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν τη Δευτέρα στο Λονδίνο σχεδόν στα 120 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, καθώς οι ροές μέσω των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο έχουν ουσιαστικά διακοπεί και σημαντικοί παραγωγοί της Μέσης Ανατολής περιόρισαν την παραγωγή τους. Στη συνέχεια τα συμβόλαια υποχώρησαν, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει «πολύ σύντομα», με την τιμή να διαμορφώνεται την Τρίτη κοντά στα 91 δολάρια το βαρέλι.

Οι κυβερνήσεις-μέλη του IEA θα «αξιολογήσουν την τρέχουσα ασφάλεια εφοδιασμού και τις συνθήκες της αγοράς, ώστε να αποφασιστεί εάν θα πρέπει να διατεθούν στην αγορά τα έκτακτα αποθέματα πετρελαίου των χωρών-μελών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού Fatih Birol μετά τη συνάντηση των υπουργών της G7.

«Στις αγορές πετρελαίου οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί τις τελευταίες ημέρες», σημείωσε, αναφερόμενος στη σχεδόν πλήρη παύση της διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ και στις περικοπές παραγωγής στην περιοχή.

Τα νούμερα

Η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράκ συγκαταλέγονται στους παραγωγούς που εντείνουν τις περικοπές στην προσφορά πετρελαίου, μειώνοντας περίπου κατά 6% την παγκόσμια παραγωγή, καθώς οι δεξαμενές αποθήκευσης στην περιοχή γεμίζουν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέστειλαν επίσης την Τρίτη τη λειτουργία του μεγαλύτερου διυλιστηρίου τους, του Ruwais Refinery, προληπτικά μετά από επίθεση με drone στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον IEA, οι 32 χώρες-μέλη του διαθέτουν περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια σε έκτακτα στρατηγικά αποθέματα, στα οποία περιλαμβάνεται και το μεγαλύτερο απόθεμα παγκοσμίως, το Στρατηγικό Πετρελαϊκό Απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι χώρες του οργανισμού διατηρούν επιπλέον περίπου 600 εκατομμύρια βαρέλια στο πλαίσιο κρατικής υποχρέωσης αποθεματοποίησης.