Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκροές 95,38 εκατ. ευρώ από τους ξένους επενδυτές τον Φεβρουάριο

Σε υψηλά επίπεδα, παρά τις καθαρές εκροές, παρέμεινε τον Φεβρουάριο η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ΑξίαNumbers της ΕΧΑΕ, οι αλλοδαποί δικαιούχοι μερίδων πραγματοποίησαν εκροές ύψους 95,38 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2026 (με ισόποσες εισροές από ημεδαπούς δικαιούχους), και πραγματοποίησαν το 69,7% των συνολικών συναλλαγών στο ΧΑ (έναντι 73,8% τον προηγούμενο μήνα), ενώ οι ημεδαποί δικαιούχοι πραγματοποίησαν το 30,3% των συναλλαγών (έναντι 26,2% τον Ιανουάριο).

Σε ό,τι αφορά την κατανομή της αξίας χαρτοφυλακίου, το ποσοστό για τους ξένους επενδυτές υποχώρησε σε 68,27%, από 73,8% τον Ιανουάριο, ενώ αντίστοιχα για τους ημεδαπούς αυξήθηκε στο 30,3%, από 26,2%.

Η συνολική αξία συναλλαγών στο ΧΑ για τον Φεβρουάριο διαμορφώθηκε σε 6,99 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 15,59% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (8,28 δισ. ευρώ), ενώ σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025 σημειώθηκε αύξηση 102,86%.

Επίσης, τον Φεβρουάριο δημιουργήθηκαν 2.524 νέοι λογαριασμοί πελάτη και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σε σχέση με 2.294 νέους λογαριασμούς τον Ιανουάριο.

Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώθηκε στο τέλος Φεβρουαρίου σε 127,02 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,12%, σε σχέση με τα τέλη Ιανουαρίου (131,11 δισ. ευρώ).